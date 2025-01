Mercado da Bola: veja as movimentações do Corinthians para 2025

O Corinthians iniciou as movimentações no mercado para a temporada atual ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Com a missão de sair da zona de rebaixamento e garantir a permanência na primeira divisão, o clube foi agressivo nas negociações e contratou diversos titulares, como o capitão Hugo Souza e o atacante holandês Memphis Depay.

A movimentação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, que liderou partes das negociações, e contou com o aval do presidente Augusto Melo, que estava pressionado no cargo devido ao possível processo de impeachment.

Agora, a prioridade do Corinthians é manter o atual elenco, embora o clube continue atento a possíveis oportunidades no mercado - principalmente de atletas sem contrato.

- Reforço que a nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos estão sendo renovados, outros que estão sendo ampliados, para que o professor Ramón e toda a sua comissão técnica encontrem uma equipe pronta e preparada - explicou Fabinho Soldado.

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, segue atento a possíveis oportunidades no mercado (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Elenco do Corinthians para 2025

Permanências

Nas últimas semanas, Ángel Romero aceitou a proposta da diretoria alvinegra e renovou seu contrato, agora válido até dezembro deste ano. O mesmo ocorreu com o meia peruano André Carrillo, que assinou um novo vínculo até o fim de 2026.

Agora, o foco está em garantir a permanência do atacante Talles Magno, em negociação com o New York City. As conversas avançam de forma positiva, e a expectativa é de que o jogador permaneça no clube até o fim da temporada.

De acordo com apuração do Lance!, Maycon está com negociações avançadas e deve permanecer no clube. Ainda em abril, após o duelo contra o Juventude, o volante sofreu uma grave lesão no joelho e está fora de combate desde então. A falta de mercado para o atleta, que pertence ao Shakhtar, da Ucrânia, somada ao desejo do Timão de mantê-lo, facilita as tratativas, que devem evoluir nos próximos dias.

Saídas

Contratado na última temporada, Pedro Henrique foi o primeiro atleta a deixar o grupo. Com poucos minutos em campo após a reformulação no meio do ano, o jogador perdeu espaço e deve ser anunciado em breve pelo Ceará. Assim como o meia Matheus Araújo, que já assinou pré-contrato com o Vozão.

Capitão e uma das referências técnicas da equipe nos últimos anos, Fagner está fora dos planos da comissão técnica de Ramón Díaz e será emprestado para o Cruzeiro. O clube paulista deverá arcar com parte dos vencimentos do jogador no período.

Emprestado ao Atlético-GO em 2024, Roni não será aproveitado. O jogador já realizou exames médicos com o Mirassol, que possui Paulinho coordenador de futebol.

Caetano e Giovane não chegaram a um acordo com a diretoria para a extensão de seus contratos e não serão aproveitados pela comissão técnica. Ambos receberam sondagens recentemente, e o Corinthians aguarda propostas para negociar a dupla.

Reapresentação do elenco

O elenco comandado por Ramón Díaz irá se reapresentar no dia 7 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Joaquim Grava. A estreia do Timão, por sua vez, está agendada para o dia 16, contra o RB Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.