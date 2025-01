Reforçado no ataque com duas contratações antes da virada do ano, o Palmeiras agora foca no meio de campo. Andreas Pereira é o principal alvo, mas a diretoria alviverde terá a concorrência de clubes do exterior com a abertura da janela de transferências, marcada para o dia 2 de janeiro.

Nos últimos dias, o Palmeiras apresentou ao Fulham uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), incluindo possíveis bonificações por desempenho esportivo. No entanto, ainda não recebeu uma resposta do clube inglês, que aguardava a sequência de jogos entre Natal e o Ano Novo para decidir o futuro do meia.

O Olympique de Marselha, da França, monitora Andreas Pereira e deve voltar à carga com a abertura da janela de transferências. O clube francês chegou a oferecer cerca de 25 milhões de euros em uma investida anterior, atendendo a um pedido do técnico Roberto De Zerbi, que segue no comando da equipe. Apesar disso, o Fulham não respondeu à proposta.

Equipes do futebol árabe também demonstraram interesse em Andreas, mas o jogador prefere permanecer em um campeonato competitivo, já que tem sido convocado regularmente para a Seleção Brasileira.

Técnico do Fulham comenta sobre o interesse do Palmeiras

Após a vitória do Fulham sobre o Chelsea, ainda em 2024, o treinador Marco Silva comentou sobre o interesse do Palmeiras em Andreas Pereira. Segundo o técnico, porém, negociações não devem ser discutidas publicamente, já que o clube conta com profissionais especializados para conduzir as tratativas.

– Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa – disse o treinador em entrevista à ESPN.

– Todo o resto está a parte de mim, está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis a tratar – completou.

Com o término do período do "boxing day", o Fulham volta a campo apenas no dia 5 de janeiro, quando recebe o Ipswich Town, em Londres, pelo Campeonato Inglês.