Anunciado na virada do ano, o atacante Gabigol chega ao Cruzeiro cercado de expectativas sobre como será sua fase em um novo clube depois de seis anos defendendo as cores do Flamengo. Aos 28 anos, o jogador acredita que vive hoje sua melhor fase da carreira e já inicia sua trajetória no clube projetando novas metas.

- Um momento especial na minha vida. Tenho 28 anos, passei por muita coisa, aprendi muito. Creio que é o meu melhor momento dentro de campo e fora. Então, nada mais que um projeto novo para eu poder alcançar algumas metas que eu ainda tenho, junto com um clube que também quer de novo se reerguer, já vem se reerguer há algum tempo - disse em entrevista ao ge.

Gabigol foi apresentado na virada do ano pelo Cruzeiro. (Foto: Reprodução)

A mudança de ares chega após uma temporada conturbada. Gabigol viveu momentos de instabilidade dentro de campo, principalmente durante a passagem de Tite no clube, mas também fora dele. No meio do ano, chegou a ficar afastado por ser acusado de fraudar um exame antidoping.

Ao chegar no Cruzeiro, Gabigol afirma que a nova atmosfera o motiva a buscar novos desafios. O atacante aproveitou o momento para rasgar elogios à torcida cruzeirense e para a cidade de Belo Horizonte.

- Grandes jogadores, uma grande torcida, um grande clube. Acho que é tudo que um jogador quer para poder ter desafios novos, ter uma missão nova, uma torcida apaixonada, uma cidade incrível. Então eu creio que é junto muito do lado profissional, com o lado também da minha vida atual - completou.

Sua apresentação está marcada para o dia 4 de janeiro e o jogador viajará com o elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos, onde o Cruzeiro fará dois amistosos pela FC Series, no estado da Flórida.