Vasco já conversa com Coutinho para tratar de renovação contratual

O Vasco já iniciou conversas para renovar o contrato de Philippe Coutinho. O vínculo do camisa 10 vai até o fim de junho de 2026, mas o Lance! apurou que a diretoria trabalha com a possibilidade de estender o acordo por pelo menos mais uma temporada, levando o compromisso até meados de 2027. A movimentação acontece em meio ao bom momento do meia no início da temporada.

continua após a publicidade

Coutinho começou 2026 em alta com a camisa cruz-maltina. Em cinco partidas disputadas — todas como titular — o jogador soma três gols e uma assistência, com média de participação direta em gol a cada 105 minutos. Os números refletem a importância do meia no setor ofensivo e sua atuação mais próxima da área adversária, sendo peça central no modelo de jogo da equipe.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Outro fator que pesa positivamente é a crescente sintonia com o colombiano Andrés Gómez pelo lado esquerdo do ataque. A dupla já participou diretamente de seis dos 11 gols marcados pelo Vasco na temporada, representando mais da metade da produção ofensiva do time. Na vitória sobre o Maricá, por exemplo, Coutinho e Gómez estiveram envolvidos no segundo gol da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Aposte no Coutinho marcando gol ou dando assistência em Vasco x Bahia!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em 2025, Coutinho quebrou o recorde de partidas disputadas em uma única temporada pelo clube, com 56 jogos. Já em 2026, o cenário tende a ser diferente. A chegada de Johan Rojas, ex-Monterrey, amplia as opções do elenco e pode ajudar no controle de carga do meia, que completa 34 anos em junho. Com contrato se aproximando do fim, o futuro do camisa 10 ainda não está definido, mas a tendência é de renovação ao menos até o fim da temporada.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.