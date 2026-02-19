O que se sabe sobre a saída de Philippe Coutinho do Vasco
O meia Philippe Coutinho está acertando os últimos detalhes para deixar o Vasco. O jogador solicitou a rescisão contratual à diretoria, e o acordo deve ser comunicado oficialmente em breve. A decisão surpreendeu internamente, já que existiam conversas em andamento para uma possível renovação por pelo menos mais uma temporada.
O Lance! reuniu tudo que se sabe sobre a saída de Coutinho do Vasco
Coutinho se pronuncia nas redes sociais
Em meio aos rumores sobre sua saída, Coutinho se manifestou na tarde de terça-feira (18). Em publicação nas redes sociais, o meia afirmou que sentia que seu ciclo no Vasco havia se encerrado e revelou estar mentalmente cansado.
O pedido partiu do Coutinho? A diretoria do Vasco esperava?
Sim. O pedido de rescisão partiu do próprio atleta. A diretoria cruz-maltina foi pega de surpresa, especialmente porque já discutia a ampliação do vínculo do camisa 10.
Qual o motivo da saída?
Nos últimos jogos, o meia vinha recebendo cobranças mais intensas da torcida. O jogador considerava as críticas excessivas e sentiu que o ambiente ficou desgastado.
A decisão não tem relação com o técnico Fernando Diniz nem com qualquer problema com a diretoria. Trata-se de uma escolha pessoal, motivada principalmente por questões emocionais.
Vasco vai se pronunciar?
Até o momento da publicação desta matéria, o Club de Regatas Vasco da Gama ainda não havia divulgado nota oficial. A expectativa é de que o clube publique um comunicado nesta quinta-feira (19), formalizando o fim do vínculo.
Quem paga a multa rescisória?
A tendência é que clube e jogador cheguem a um acordo amigável, sem pagamento de multa por nenhuma das partes. Caso não haja consenso, a responsabilidade pelo pagamento seria do atleta, já que a iniciativa da rescisão partiu dele.
Vasco vai ao mercado? Há substituto?
Com a saída de Coutinho, o Vasco abre cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. Ainda não está definido se o clube buscará um substituto direto para a posição.
Neste primeiro momento, Johan Rojas surge como opção natural no elenco. A prioridade da diretoria na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março, é a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros. Parte do valor economizado pode ser direcionada a esse reforço, mas a tendência é de que o clube não faça grandes investimentos que envolvam alto valor de transferência.
Repercussão entre jogadores
A despedida do meia gerou repercussão nas redes sociais. Nomes como Neymar e Lucas Moura interagiram na publicação do jogador. Companheiros de Vasco como Lucas Piton, Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Andrés Gómez também deixaram mensagens de apoio ao ex-camisa 10.
