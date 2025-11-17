O levantamento realizado pelo site "Sportico" apontou que, pelo terceiro ano consecutivo, a Ferrari é a escuderia mais valiosa da Fórmula 1 (F1). Mesmo em má fase, sem vencer um título desde 2008, a equipe italiana segue tendo o maior valor de mercado do paddock.

De acordo com o site, valendo US$ 6,4 bilhões (R$ 33 bilhões), a Ferrari ocupa o primeiro posto da F1 nesse ranking. Em seguida, vêm Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Williams, Alpine, Racing Bulls, Kick Sauber e Haas.

Quais são as equipes mais valiosas da F1?

1 . Ferrari – US$ 6,4 bilhões (R$ 33 bilhões) 2 . Mercedes – US$ 5,8 bilhões (R$ 29,9 bilhões) 3 . Red Bull – US$ 4,7 bilhões (R$ 24,2 bilhões) 4 . McLaren – US$ 4,3 bilhões (R$ 22,2 bilhões) 5 . Aston Martin – US$ 3,0 bilhões (R$ 15,5 bilhões) 6 . Williams – US$ 2,1 bilhões (R$ 10,8 bilhões) 7 . Alpine – US$ 2,0 bilhões (R$ 10,3 bilhões) 8 . Racing Bulls – US$ 2,0 bilhões (R$ 10,3 bilhões) 9 . Kick Sauber – US$ 1,8 bilhão (R$ 9,3 bilhões) 10 . Haas – US$ 1,6 bilhão (R$ 8,3 bilhões)

Lucrando

De acordo com a "Sportico", 70% das equipes lucram todos os anos na Fórmula 1. A Mercedes foi a que mais lucrou, segundo o site, com um saldo positivo de US$ 205 milhões (R$ 1,04 bilhão).

Hamilton desabafa sobre desempenho da Ferrari em Interlagos

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton desabafou sobre o desempenho da escuderia italiana no GP do Brasil.

Tradução: "Um fim de semana muito difícil em São Paulo. Decepcionante voltar para casa com quase nenhum ponto para a equipe em um momento crítico da temporada, na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A partir de agora, é uma jornada árdua e está claro que somente a união pode nos ajudar a reverter essa situação nas últimas 3 corridas. Vamos dar tudo de nós, como sempre".