imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Pelo terceiro ano consecutivo, Ferrari é a equipe mais valiosa da Fórmula 1

A escuderia vale mais de R$ 33 bilhões

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 17/11/2025
14:21
Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
imagem cameraLewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
O levantamento realizado pelo site "Sportico" apontou que, pelo terceiro ano consecutivo, a Ferrari é a escuderia mais valiosa da Fórmula 1 (F1). Mesmo em má fase, sem vencer um título desde 2008, a equipe italiana segue tendo o maior valor de mercado do paddock.

De acordo com o site, valendo US$ 6,4 bilhões (R$ 33 bilhões), a Ferrari ocupa o primeiro posto da F1 nesse ranking. Em seguida, vêm Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Williams, Alpine, Racing Bulls, Kick Sauber e Haas.

Quais são as equipes mais valiosas da F1?

    1.
  1. Ferrari – US$ 6,4 bilhões (R$ 33 bilhões)
    2. 2.
  2. Mercedes – US$ 5,8 bilhões (R$ 29,9 bilhões)
    3. 3.
  3. Red Bull – US$ 4,7 bilhões (R$ 24,2 bilhões)
    4. 4.
  4. McLaren – US$ 4,3 bilhões (R$ 22,2 bilhões)
    5. 5.
  5. Aston Martin – US$ 3,0 bilhões (R$ 15,5 bilhões)
    6. 6.
  6. Williams – US$ 2,1 bilhões (R$ 10,8 bilhões)
    7. 7.
  7. Alpine – US$ 2,0 bilhões (R$ 10,3 bilhões)
    8. 8.
  8. Racing Bulls – US$ 2,0 bilhões (R$ 10,3 bilhões)
    9. 9.
  9. Kick Sauber – US$ 1,8 bilhão (R$ 9,3 bilhões)
    10. 10.
  10. Haas – US$ 1,6 bilhão (R$ 8,3 bilhões)
Ferrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Lewis Hamilton, piloto da Ferrari. (Foto: Jim WATSON / AFP)

Lucrando

De acordo com a "Sportico", 70% das equipes lucram todos os anos na Fórmula 1. A Mercedes foi a que mais lucrou, segundo o site, com um saldo positivo de US$ 205 milhões (R$ 1,04 bilhão).

Hamilton desabafa sobre desempenho da Ferrari em Interlagos

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton desabafou sobre o desempenho da escuderia italiana no GP do Brasil.

Tradução: "Um fim de semana muito difícil em São Paulo. Decepcionante voltar para casa com quase nenhum ponto para a equipe em um momento crítico da temporada, na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A partir de agora, é uma jornada árdua e está claro que somente a união pode nos ajudar a reverter essa situação nas últimas 3 corridas. Vamos dar tudo de nós, como sempre".

Tradução: "Eu apoio minha equipe. Eu apoio a mim mesmo. Não vou desistir. Nem agora, nem depois, nem nunca. Obrigado, Brasil, sempre".

circulo com pontos dentroTudo sobre

