Recorde à vista na Fórmula 1? Mercedes pode ter ações vendidas

O chefe da equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, está em negociações para vender parte de sua participação de 33% na escuderia. O valor é US$ 6 bilhões e, se o acordo for concluído, o montante será o maior já registrado para uma operação na categoria. A informação foi publicada originalmente pelo Sportico.

O recorde superaria os US$ 4,7 bilhões da recente venda de uma participação da McLaren. Contudo, mesmo se a operação se confirmar Toto Wolff seguirá como CEO e chefe de equipe da Mercedes. De acordo com a publicação, o negócio envolve uma fatia minoritária. O comprador ainda não foi identificado.

- A governança da equipe permanecerá inalterada, e os três parceiros - Mercedes-Benz, Toto e Ineos - estão totalmente comprometidos com o sucesso contínuo da Mercedes-Benz na Fórmula 1 - desconversou a equipe em nota oficial, citando os integrantes da sociedade.

Atualmente, a equipe alemã tem participações iguais de 33% entre a montadora, Toto Wolff e a empresa química Ineos, controlada pelo bilionário britânico Jim Ratcliffe. A Ineos adquiriu sua fatia em janeiro de 2022.

Mercedes amplia parceria e leva IA para a equipe de Fórmula 1

A Mercedes ampliou a parceria com a Meta, que já tem três anos. Agora, a Meta AI - serviço de inteligência artificial desenvolvido pela empresa estadunidense - se torna patrocinadora oficial da equipe de Fórmula 1 da montadora alemã. O acordo, iniciado no último fim de semana durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos, terá foco no engajamento dos fãs que usam regularmente Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

A Meta AI estará disponível para análises de estratégias de corrida, compartilhar previsões, editar fotos e vídeos, e rever os destaques da temporada. O logo da patrocinadora também estará nos capacetes de George Russell e Kimi Antonelli, pilotos da equipe.

- A parceria introduz novas capacidades que apoiam a forma como pensamos, nos preparamos e atuamos como equipe. A capacidade de processar dados de forma mais eficiente e descobrir insights mais profundos é um ativo valioso em um esporte onde o sucesso é determinado por ganhos marginais - destacou Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes. E ele concluiu:

- É natural trabalhar com um parceiro que compartilha nosso compromisso com a melhoria contínua e a precisão.