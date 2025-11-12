menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Trens de São Paulo levaram mais de 115 mil pessoas para a Fórmula 1

A estação de trem mais próxima do Autódromo fica a 700m

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 12/11/2025
14:14
Atualizado há 1 minutos
Filas intensas nos arredores de Interlagos para o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
imagem cameraFilas intensas nos arredores de Interlagos para o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ViaMobilidade, empresa concessionária responsável pela operação dos trens e metrô de São Paulo, divulgou nesta terça-feira (12) o balanço do atendimento da Linha 9-Esmeralda durante os dias 7, 8 e 9 de novembro, período em que ocorreu o GP São Paulo de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo o relatório, mais de 116 mil pessoas utilizaram o transporte público nas estações próximas ao Autódromo, na Zona Sul da capital. Ou seja, 38,2% do público total do evento optou por chegar aos trens até a corrida. Desses, 13 mil passageiros utilizaram o Expresso F1, um serviço especial com trens diretos entre as estações Pinheiros e Cidade Dutra, que custou cerca de R$ 35 (ida e volta) e foi aberto exclusivamente para este público.

Ao longo dos dias de corrida, aplicativos de transporte como Uber e 99 Taxi chegaram a pagar taxas aos motoristas para aceitarem corridas saindo de Interlagos. No entanto, o trânsito e a demora eram tamanhos que muitos passageiros optaram por ficar nos arredores e nas saídas das estações próximas ao Autódromo.

continua após a publicidade

Além disso, pela quantidade de pessoas que utilizaram os trens, foram evitadas 56 toneladas de gases tóxicos emitidas na atmosfera.

São paulo (sp), 03/11/2024 – corrida/gp são paulo/f1 – largada do grande prêmio de são paulo de formula 1, que acontece no autódromo josé carlos pace em interlagos, neste domingo 03 de novembro de 2024. (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press) Thenews2/Thenews2
Largada do grande prêmio de são paulo de formula 1, que acontece no autódromo josé carlos pace em interlagos, neste domingo 03 de novembro de 2024. (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press) <br>

Relembre como foi o GP de São Paulo

Lando Norris sobrou no GP Brasil, em Interlagos, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.

Logo na primeira volta, o brasileiro Gabriel Bortoleto rodou após choque com Stroll na curva. Na sexta volta, foi a vez de Leclerc desistir da etapa, após choque com Antonelli na Curva do Sol. Em seguida, o britânico Lewis Hamilton sofreu problemas no carro e abandonou a prova na 39ª volta.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias