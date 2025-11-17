A Globo fechou com três marcas para a transmissão da temporada de 2026 da Fórmula 1 (F1). A emissora contará, inicialmente, com a Chevrolet, Heineken e Santander. Dessas três, Heineken e Santander são atuais patrocinadoras da F1 na Band, que não terá mais a categoria em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Globo define narrador e comentaristas da F1 2026; veja nomes

A cervejaria também é patrocinadora global da F1, enquanto o banco é patrocinador oficial da categoria. A Globo prevê uma cobertura ampla e multiplataforma. TV aberta, Sportv, Globoplay e o portal GE farão a cobertura da categoria na próxima temporada. A emissora promete a presença das marcas em todas as plataformas.

O projeto da emissora prevê inserções também nas redes sociais. Além das cotas já comercializadas, a Globo segue em negociações avançadas para as últimas oportunidades do retorno da F1.

continua após a publicidade

Marca da Fórmula 1 na Globo (Foto: Reprodução)

Globo confirma corridas na TV Aberta e programa para a F1

A Globo seguirá no padrão que já usava quando estava com os direitos da F1: a cobertura mais completa será no Sportv, canal fechado, com algumas corridas e compactos ficando na TV aberta. Além disso, os jornais da Globo também terão presença da categoria. A novidade é um programa às sextas-feiras que falará sobre assuntos relacionados ao esporte. A emissora não trouxe mais detalhes sobre a produção:

— Na TV Globo, além de 15 corridas transmitidas ao vivo e nove compactos com os melhores momentos, a Fórmula 1 estará presente nos principais telejornais e programas esportivos da emissora. Entre as novidades, um novo programa nas noites de sexta-feira que antecedem os GPs promete aquecer os motores para o fim de semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No Sportv, a emissora carioca irá transmitir todos os treinos livres, classificações e corridas sprints. A cobertura do canal também poderá ser acompanhada no Globoplay, streaming da Globo.

A emissora não informou se as transmissões do streaming serão gratuitas. Atualmente, os canais Sportv estão disponíveis no plano premium do Globoplay, mas, ocasionalmente, algumas competições também são exibidas em sinal aberto no GE, site de esportes.