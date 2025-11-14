Antonelli analisa relação com parceiro da F1: 'Definitivamente mudando'

Substituindo Lewis Hamilton, Kimi Antonelli teve um início de campanha desafiador na Mercedes, principalmente em relação ao seu parceiro de equipe, George Russell, que esteve em oito pódios, sendo dois deles vitoriosos. Porém, no GP do Brasil, tudo mudou quando o jovem de 19 anos conseguiu o pódio, em segundo lugar, e George ficou em quarto.

Após a conquista, o italiano abriu o jogo para o portal Sky Sport sobre seu relacionamento com Russell, afirmando que mudou e que, assim como ele, o britânico não ficaria feliz em terminar atrás.

— Minha relação com George está definitivamente mudando. É natural que ele não fique feliz em terminar atrás de mim, assim como eu nunca fico feliz quando estou atrás dele. A relação mudou e vai mudar, mas existe muito respeito entre nós e uma ótima dinâmica na equipe, porque nos incentivamos mutuamente — iniciou Kimi.

O jovem, que às vésperas do GP do Brasil havia visitado o túmulo de Ayrton Senna, ainda completou a fala citando sua busca por triunfo em 2025.

— Nos meses anteriores passei por um período muito difícil e consegui sair dele. Por isso, o pódio no Brasil é verdadeiramente especial, inclusive a nível pessoal. Esperamos continuar fortes em Las Vegas — completou.

KImi Antonelli no GP do Brasil (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Visita de Kimi ao túmulo de Senna deu sorte?

Considerado uma das maiores promessas da nova geração e atualmente correndo na F1 pela equipe da Mercedes, o jovem piloto fez questão de ir pessoalmente ao local de descanso do tricampeão mundial, um ídolo que transcende gerações.

Em suas redes sociais, Antonelli publicou uma foto da icônica placa de bronze no gramado, que carrega o epitáfio "Nada pode me separar do amor de Deus". Na legenda da imagem, o italiano foi curto, mas demonstrou o peso do momento: "Começando esta semana visitando um lugar especial".