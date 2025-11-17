menu hamburguer
Fórmula 1

F1 abre venda de ingressos para GP do Brasil de 2026; veja valores

Etapa da F1 2026 acontecerá dias 6 e 8 de novembro em São Paulo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
11:58
17/11/2025
imagem cameraLando Norris vence GP do Brasil de F1 2025 (Foto: JEAN CARNIEL / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem não assistiu de perto à estreia de Gabriel Bortoleto no GP do Brasil, terá a chance de garantir a presença no Autódromo de Interlagos para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (17), a F1 abre as vendas para a etapa brasileira de 2026, às 12h (de Brasília), com valor a partir de R$ 495,00.

Já a pré-venda começou na última semana, no dia seguinte à corrida. No dia 10 de novembro, somente os clientes do Porto Bank tiveram acesso ao site de compras. Em sequência, no dia 13, foi liberada a venda para os associados ao American Express (AMEX).

Os preços vão de R$ 495,00, na meia entrada do Setor G, até R$ 20.900,00, no setor Grand Prix Club. No site oficial, o mesmo para toda a América Latina, será possível escolher lugares com e sem cobertura, além do acesso ao paddock.

A etapa em São Paulo está confirmada até a temporada de 2030, com renovação concluída em 2023. No próximo ano, o GP do Brasil acontece entre os dias 6 e 8 de novembro e contará com uma mudança significativa de formato. Segundo o novo calendário, não terá corrida sprint em Interlagos na F1 2026.

Como foi o GP de São Paulo 2025?

Lando Norris largou na pole position e foi o grande campeão da prova. Atrás dele, ficou o italiano Kimi Antonelli e Max Verstappen. Para a tristeza da torcida brasileira, Gabriel Bortoleto bateu logo na primeira volta e abandonou a corrida. O piloto se envolveu em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin, que danificou sua Sauber. Ao longo da prova, Charles Leclerc e Lewis Hamilton também tiveram que deixar a disputa.

