F1: Red Bull encontra motivo de furo no pneu de Verstappen

A Red Bull acredita ter desvendado o mistério do furo do pneu de Max Verstappen durante o GP de São Paulo da Fórmula 1. O problema chegou a comprometer o início da corrida do piloto e, possivelmente, foi provocado por um pedaço de fibra de carbono de outro carro, resultado dos toques na volta inicial.

Pequenos choques entre os carros são comuns no início das corridas, como aconteceu em Interlagos entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto, e entre Gabriel Bortoleto e Lance Stroll.

Apesar dos imprevistos e de ter largado dos boxes, Verstappen terminou em terceiro lugar, garantindo pontos cruciais para a Red Bull na disputa por equipes. Contudo, a McLaren já havia garantido o troféu de Construtores de 2025.

-Max teve um furo causado por um pedaço de fibra de carbono de carros que colidiram. Ou do toque entre Stroll e Bortoleto, ou entre Colapinto e Hamilton. Felizmente, um dos nossos engenheiros percebeu o problema a tempo e avisou. Tivemos sorte de trocar os pneus durante o safety-car virtual - afirmou Helmut Marko, consuktor da Red Bull.

Max Verstappen durante a corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Relembre foi o GP Brasil de F1

Lando Norris sobrou no GP Brasil, em Interlagos, neste domingo (9). O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.

