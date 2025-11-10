Fórmula 1 anuncia datas e preços dos ingressos para o GP de São Paulo 2026
Lando Norris foi o campeão em 2025
Um dia depois da vitória de Lando Norris no GP de São Paulo, a Fórmula 1 anunciou a data para a venda de ingressos da próxima edição, que acontecem nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. Dessa vez, Interlagos não terá as sessões sprints, que aconteciam desde 2021.
A pré-venda começou nesta segunda-feira (10), somente para os clientes do Porto Bank. Já a venda para os associados ao American Express (AMEX) começa na quinta-feira (13). O público geral terá acesso aos ingressos no dia 17 de novembro, a partir das 12h (de Brasília). Os preços vão de R$ 495,00, no setor G, até R$ 20.900,00, no setor Grand Prix Club.
Como foi o GP de São Paulo 2025?
Lando Norris largou na pole position e foi o grande campeão da prova. Atrás dele, ficou o italiano Kimi Antonelli e Max Verstappen. Para a tristeza da torcida brasileira, Gabriel Bortoleto bateu logo na primeira volta e abandonou a corrida. O piloto se envolveu em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin, que danificou sua Sauber. Ao longo da prova, Charles Leclerc e Lewis Hamilton também tiveram que deixar a disputa.
|1º
|Lando Norris
|McLaren
2º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
3º
Max Verstappen
Red Bull Racing
4º
George Russell
Mercedes
5º
Oscar Piastri
McLaren
6º
Oliver Bearman
Haas
7º
Liam Lawson
Racing Bulls
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
9º
Nico Hülkenberg
Sauber
10º
Pierre Gasly
Alpine
11º
Alexander Albon
Williams
12º
Esteban Ocon
Haas
13º
Carlos Sainz
Williams
14º
Fernando Alonso
Aston Martin
15º
Franco Colapinto
Alpine
16º
Lance Stroll
Aston Martin
17º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
