menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Fórmula 1 anuncia datas e preços dos ingressos para o GP de São Paulo 2026

Lando Norris foi o campeão em 2025

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 10/11/2025
13:39
Atualizado há 24 minutos
São paulo (sp), 03/11/2024 – corrida/gp são paulo/f1 – largada do grande prêmio de são paulo de formula 1, que acontece no autódromo josé carlos pace em interlagos, neste domingo 03 de novembro de 2024. (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press) Thenews2/Thenews2
imagem cameraSão paulo (sp), 03/11/2024 – corrida/gp são paulo/f1 – largada do grande prêmio de são paulo de formula 1, que acontece no autódromo josé carlos pace em interlagos, neste domingo 03 de novembro de 2024. (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press) Thenews2/Thenews2
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dia depois da vitória de Lando Norris no GP de São Paulo, a Fórmula 1 anunciou a data para a venda de ingressos da próxima edição, que acontecem nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. Dessa vez, Interlagos não terá as sessões sprints, que aconteciam desde 2021.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate na primeira volta e abandona GP do Brasil na F1

A pré-venda começou nesta segunda-feira (10), somente para os clientes do Porto Bank. Já a venda para os associados ao American Express (AMEX) começa na quinta-feira (13). O público geral terá acesso aos ingressos no dia 17 de novembro, a partir das 12h (de Brasília). Os preços vão de R$ 495,00, no setor G, até R$ 20.900,00, no setor Grand Prix Club.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o GP de São Paulo 2025?

Lando Norris largou na pole position e foi o grande campeão da prova. Atrás dele, ficou o italiano Kimi Antonelli e Max Verstappen. Para a tristeza da torcida brasileira, Gabriel Bortoleto bateu logo na primeira volta e abandonou a corrida. O piloto se envolveu em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin, que danificou sua Sauber. Ao longo da prova, Charles Leclerc e Lewis Hamilton também tiveram que deixar a disputa.

continua após a publicidade
Lando Norris, ao centro, entre Kimi Antonelli e George Russell após a classificação deste sábado em Interlagos (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Lando Norris, ao centro, entre Kimi Antonelli e George Russell após a classificação deste sábado em Interlagos (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Lando NorrisMcLaren

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

Max Verstappen

Red Bull Racing

George Russell

Mercedes

Oscar Piastri

McLaren

Oliver Bearman

Haas

Liam Lawson

Racing Bulls

Isack Hadjar

Racing Bulls

Nico Hülkenberg

Sauber

10º

Pierre Gasly

Alpine

11º

Alexander Albon

Williams

12º

Esteban Ocon

Haas

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Fernando Alonso

Aston Martin

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Lance Stroll

Aston Martin

17º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias