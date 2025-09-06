Fãs gastam ‘salário mínimo’ em loja da NFL e ressalta força do mercado brasileiro na liga

Horas antes da bola oval ser arremessada no gramado da Neo Química Arena no duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pelo NFL São Paulo Game, fãs dessas e de muitas outras franquias circulavam nos arredores no estádio para participar de ações e curtir o pré-jogo. Alguns escolheram aguardar na longa fila que se formava na frente da loja oficial da liga, que comercializou produtos oficiais dos mais variados modelos e nichos ao longo da noite. E mesmo com um valor "acima da média", não ficou vazia em nenhum momento até a partida iniciar.

A reportagem do Lance! visitou o espaço na noite de sexta-feira (5) para conferir o que estava sendo vendido, por quanto e quais eram os gastos de alguns dos visitantes. A presença constante do público no local é uma estratégia assertiva de marketing para a arrecadação da NFL com o jogo no Brasil, além de ressaltar a força na relação comercial que os brasileiros têm com a liga. Torcedores chegaram a deixar valores iguais ou próximo a um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.518 no Brasil.

No stand, os produtos são muito variados. Das camisas mais básicas, de algodão, sem acabamento e apenas com a marca da NFL, até jerseys oficiais de jogo e linhas de peças licenciadas com collabs entre marcas, uma delas envolvendo o Corinthians. Acessórios como bonés e bolas de jogo estavam espalhados em várias partes da loja, assim como alguns artigos de decoração, a exemplo do capacete em miniatura.

As camisas mais simples iniciam em R$ 190 e sobem aos poucos de valor a depender da estampa e podem alcançar R$ 480, como é o caso da collab entre Corinthians e a marca Approve. As infantis, por exemplo, chegam a custar R$ 220. As jersey, como são chamadas as camisas de jogo, variam entre R$ 1.200 no modelo 2025/26 e R$ 2.000 na edição retrô.

Os casacos também tem preços que chamam antenção pelo alto valor. A coleção com o clube alvinegro tem corta-vento na faixa de R$ 850, enquanto um moletom temático do jogo estava á venda por R$ 650. Uma das peças mais cobiçadas - talvez não a mais comprada por conta do seu valor - era uma jaqueta de couro com os escudos das franquias de Kansas e Los Angeles bordados nas mangas. Estava sendo vendida por R$ 2.000.

Na parte de acessórios e itens de coleção, os bonés variavam entre R$ 290 e R$ 350 a depender do clube e do modelo escolhido. As bolas, que tinham estampa dos dois times que iriam jogar e com o desenho original variaram entre R$ 259 a R$ 359. O capacete de jogador em miniatura, vendido com uma espécie de cúpula em volta, saia por R$ 359.

Camisas Chargers e Chiefs estavam à venda na loja oficial da NFL na Neo Química Arena. (Foto: Reprodução/Instagram/@nflbrasil)

Torcedores investiram pesado nas compras

Em entrevista ao Lance!, Matheus, que é torcedor do Denver Broncos, passou na loja na esperança de comprar uma jersey oficial do clube, mas não encontrou. Saiu de lá com um boné e outros itens da loja, que custaram, juntos, R$ 1.000. O rapaz explicou a razão de ter investido nas peças.

- O preço está um pouco salgado sim, mas eu acho que é uma experiência única que a gente tem aqui nesse jogo maravilhoso em São Paulo. Uma oportunidade de assistir a uma partida de NFL e acho que vale a pena levar uma lembrança. Infelizmente eu não encontrei a jersey dos Broncos que eu estava procurando, e eu peguei a fila com vontade de comprar a jersey. Fora isso comprei umas outras lembranças sobre o jogo e a experiência foi bem bacana - destacou.

O casal Thiago e Mariana, que coincidentemente também torce para o Denver Broncos, foi mais um que aproveitou a loja para comprar itens de coleção. Porém, a torcedora acabou adquirindo um item de última hora, um moletom, já que fazia frio na Neo Química Arena e ela não havia se preparado. Unindo o útil ao agradável, a dupla falou sobre a experiência de compra.

- Eu achei um pouquinho mais caro, mas tinha mais diversidade. Comprei um boné do Broncos porque não tenho muitos, mas vi também coisa nova, como uma coleção em parceria com o Bob Esponja [o personagem] - disse Thiago, que gastou, junto com a namorada, o valor de um salário mínimo na loja. Mariana completou sobre a experiência de visitar a loja oficial.

- É um evento que você vive uma vez por ano só. Para quem é muito fã, que é o caso dele, vale a pena. O que mais vale nessa hora é a experiência - disse.

NFL movimenta mais de R$ 330 mi em São Paulo com o jogo

Foram pouco mais de 47.600 torcedores na Neo Química Arena, superando a marca de público do ano passado. O resultado atesta que a aproximação do público brasileiro com a liga está em constante crescimento, cenário que ajuda a cidade de São Paulo a ver as receitas com o evento cresceram ainda mais.

Antes mesmo do jogo, o presidente da SP Turis, Gustavo Pires, destacou a expectativa era que a partida ajudasse a movimentar mais de R$ 330 milhões em diversos setores, como comércio, hotelaria, transporte e turismo, além de uma geração de mais de 12.500 postos de trabalho nesse período pré e durante o NFL São Paulo Game. Pires destaca que a segunda edição seguida na capital paulista também pe um viés de reafirmar a idade como um local preparado par receber eventos desse porte.

- A NFL e outros espetáculos esportivos, não apenas projeta a imagem da nossa cidade para o mundo, mas também traz benefícios concretos, como geração de renda, estímulo ao turismo, fortalecimento da cadeia produtiva e visibilidade global. Receber novamente a NFL em 2025 é a confirmação de que São Paulo reúne a infraestrutura, a organização e a vocação necessárias para sediar os maiores eventos do mundo - declarou Gustavo Pires.