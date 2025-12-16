Companhia aérea de baixo custo é nova patrocinadora da Roma

A Roma está de patrocinador novo. Trata-se da Wizz Air, companhia aérea de baixo custo com presença no mercado europeu. Pelo acordo, a empresa húngara passa terá sua marca exposta na manga da camisa da equipe, e a estreia já aconteceu na última segunda-feira, contra o Como. E deu sorte: vitória por 1 a 0, e com gol do lateral-direito brasileiro Wesley, que briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Além da visibilidade no uniforme, a parceria prevê a presença da marca em pontos de contato comerciais, incluindo ativações em dias de jogo. Também está acordada a presença da logomarca em plataformas digitais do clube e iniciativas de engajamento com torcedores, tanto em Roma quanto em mercados internacionais.

Torcedores da Roma devem receber ofertas exclusivas da companhia aérea ao longo da temporada. Valores e tempo de contrato não foram revelados.

-Estamos entusiasmados por receber a Wizz Air na família Roma. Esta parceria une duas organizações que compartilham um forte compromisso com a excelência, a inovação e o serviço a uma comunidade apaixonada em nível global - afirmou Michael Gandler, diretor de negócios do clube italiano. E concluiu:

- A adição da Wizz Air às mangas das nossas camisas representa um novo capítulo empolgante para o clube, e esperamos trabalhar juntos no desenvolvimento de iniciativas de grande impacto para os nossos fãs - pregou.

O outro lado

A empresa também será a companhia aérea oficial do clube da capital italiana. Silvia Mosquera, diretora comercial da empresa, celebrou.

- A Wizz Air está extremamente orgulhosa de fazer parceria com a Roma. Um clube que, como nós, é amado pelos italianos por sua ambição, energia e profunda conexão com a comunidade - ela afirmou, antes de emendar:

- Assim como o futebol reúne pessoas, a Wizz Air conecta milhões de pessoas em toda a Europa e além. Tornar-se a companhia aérea Oficial da Roma é uma grande honra e estamos ansiosos para apoiar a equipe, tanto em terra quanto no ar, ao mesmo tempo em que criamos algumas experiências inesquecíveis para os fãs.