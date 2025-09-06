Chargers x Chiefs: duelo de quarterbacks engrandece jogo da NFL no Brasil

A segunda partida da NFL no Brasil, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, foi marcada pelo duelo dos quarterbacks Justin Herbert e Patrick Mahomes. Os líderes dos ataques brilharam no confronto na Neo Química Arena e engrandeceram o evento da última sexta-feira (5).

O grande nome da noite foi, sem dúvidas, Herbert. O camisa 10 dos Chargers acumulou 318 jardas de passe, além de três touchdowns, para conduzir a equipe mandante à vitória. Pelo chão, conquistou mais 32 jardas, incluindo a corrida de 19 nos minutos finais que confirmou o triunfo da equipe de LA.

Além de produtivo, o quarterback de Los Angeles foi extremamente preciso, acertando 25 de 34 passes tentados no jogo, uma taxa de conversão de 73,5%. Vale destacar também o grande trabalho da linha ofensiva, que dominou a batalha das trincheiras e deu tempo para o QB lançar a bola em quase toda a partida. Em entrevista coletiva, Herbert elogiou o desempenho dos companheiros.

– Sim, a linha ofensiva fez um ótimo trabalho hoje. Assistimos a muitos vídeos nas últimas semanas. O Bo realmente preparou esses caras para tudo o que eles vão trazer – afirmou o jogador dos Chargers.

Justin Herbert comemora touchdown do Los Angeles Chargers contra o Kansas City Chiefs, em jogo da NFL no Brasil (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Por outro lado, Patrick Mahomes começou a partida com dificuldades. O duas vezes MVP e três vezes campeão do Super Bowl sofreu com a pressão da defesa adversária e com a perda por lesão do wide receiver Wavier Worthy logo nos minutos iniciais; a equipe já não tinha Rashee Rice, suspenso. Apesar disso, na campanha final do primeiro tempo, o camisa 15 mostrou um pouco da sua mágica ao, mesmo perseguido por Khalil Mack, encontrar Thornton em passe de 38 jardas.

Se o jogo aéreo não encaixava, Mahomes passou a resolver com as próprias pernas. Logo na primeira posse de bola da equipe após o intervalo, o quarterback conduziu Kansas City à endzone correndo com a bola, finalizando com avanço terrestre de 11 jardas para o touchdown. Ao todo, o QB acumulou 57 jardas pelo chão, liderando todos os jogadores no quesito.

A ameaça das corridas do camisa 15 abriu caminho para mais passes na reta final do jogo. Assim, Mahomes tirou mais coelhos da cartola, como em conexão com Travis Kelce para touchdown de 37 jardas e no passe deitado para JuJu Smith-Schuester, salvando conversão de quarta descida. O quarterback dos Chiefs terminou o jogo com 258 jardas aéreas, apesar do início difícil, mas não evitou a derrota.

– Eu nunca fico satisfeito, especialmente depois de uma derrota. Acertamos algumas jogadas, claro, mas também erramos outras. Então, se eu puder ser melhor nisso, conectando alguns desses passes longos, isso abre o restante do ataque. Conseguimos acertar alguns deles, o que é legal. Mas não foi suficiente para vencer o jogo – declarou Mahomes em coletiva após a partida.

