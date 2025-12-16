A Juventus (ITA) apresentou, nesta terça-feira, a coleção ADP, desenvolvida em colaboração com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. As iniciais são de Alessandro Del Piero, maior artilheiro e um dos maiores ídolos do clube de Turim.

A linha faz referência à arte renascentista italiana, e a peça de destaque é uma camisa de pré-jogo. O estilo da coleção é de lifestyle, não competitivo. Del Piero e Kenan Yildiz, destaque atual da equipe, participam da campanha de lançamento.

Já aposentado, o homenageado defendeu a Juventus entre 1993 e 2012. No período, foram 705 partidas oficiais e 290 gols marcados, além da conquista todos os principais títulos do futebol italiano e internacional possíveis. Isso sem contar a manutenção no clube após o rebaixamento e o título da Copa do Mundo de 2006.

A coleção que reverencia Del Piero já está disponível no site do clube e em lojas na Itália. Homenagem ao passado para inspirar o futuro.

A Juventus não vive a melhor das fases nos últimos anos. Quinta colocada na atual edição do Campeonato Italiano, está sete pontos atrás da líder Inter de Milão. Isso após 15 rodadas. Venceu esta competição pela última vez em 2019/2020.

Já na Champions League, a Juventus está apenas na 17ª posição na fase de Liga. Nesta temporada se completam 30 anos da última vez que a Velha Senhora conquistou o torneio.

Clube rejeita oferta de compra

As ações da Juventus subiram quase 14% nesta segunda-feira. Isso após a empresa Exor rejeitar uma oferta do grupo de criptoativos Tether. A companhia da Família Agnelli, que gere o clube, afirmou que não pretende vender nenhuma de suas ações na instituição do norte italiano.