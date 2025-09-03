Qual o interesse da NFL em realizar jogos no Brasil? Entenda

menu hamburguer
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 03/09/2025
19:35
O Brasil recebe pela segunda vez na história um jogo da NFL na sexta-feira (5). A partida acontece na Neo Química Arena, assim como no ano passado. Los Angeles Chargers, como mandante, e Kansas City Chiefs, visitante, protagonizam o duelo válido pela primeira rodada da NFL, às 21h (de Brasília). Mas, afinal, por que a escolha do Brasil como sede mais uma vez?

Desejo de se tornar internacional

A NFL planeja expandir cada vez mais seu mercado para outros países, e o São Paulo Game se insere nesse contexto. A escolha pelo Brasil é estratégica, na medida em que o país é o segundo maior entusiasta do esporte fora dos Estados Unidos, perdendo apenas para o México. Segundo dados do Ibope Repucom, mais de 41 milhões de brasileiros são fãs da modalidade.

➡️ Confira as novidades do São Paulo Game

O primeiro jogo da NFL fora dos Estados Unidos aconteceu em 2005. Na ocasião, Arizona Cardinals e San Francisco 49ers se enfrentaram no Estádio Azteca, no México. Antes disso, foram disputados jogos no Canadá, no Japão e na Inglaterra, mas eram amistosos, portanto, não são considerados parte da competição.

Estádio Azteca, palco do primeiro jogo oficial da NFL fora dos Estados Unidos (Foto: Terrell Lloyd/ 49ers)

Em 2007, o jogo entre New York Giants e Miami Dolphins, em Londres, marcou a estreia oficial da “série internacional” da NFL.

Além do México e da Inglaterra, outros países já receberam jogos da competição. São eles: Canadá (1926 a 2019), Japão (1976 a 2005), Suécia (1988), Alemanha (1990 a 2025), Espanha (1993, 1994, e 2025), Irlanda (1997 e 2025), Austrália (1999) e Brasil (2024 e 2025).

Planos para o Brasil

Agora, a liga de futebol americano aterrissa em São Paulo pela segunda vez. De acordo com Peter O’Reilly, vice-presidente executivo de Negócios dos Clubes, o desejo da organização é estabelecer uma relação longa com o país.

Sobre sediar mais de uma partida por temporada, como acontece na capital da Inglaterra, o executivo deixou em aberto, em evento da NFL Media Summit na terça-feira (2). Caso isso venha a se concretizar, o Rio de Janeiro pode figurar no radar de sedes, provavelmente no Maracanã.

Ainda segundo o dirigente, mais equipes da NFL se mostraram interessadas em jogar no Brasil quando o confronto entre Chargers e Chiefs foi anunciado. Luis Martinez, CEO da NFL no Brasil, afirmou que a expectativa é, em cinco anos, o futebol americano se tornar top 3 dos esportes no país.

Legados do primeiro São Paulo Game

Ano passado, o primeiro jogo da NFL realizado no Brasil (e também o primeiro em território sul-americano), movimentou U$ 60 milhões, além de ter gerado 5 mil empregos temporários.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O movimento nas redes sociais também foi frenético. Segundo a NFL Brasil, o engajamento durante o fim de semana da partida chegou a 12,4 milhões de interações.

Com esses dados, é possível perceber o quanto o público brasileira abraça a modalidade, o que se concretizou também este ano na venda de ingressos para o evento. A expectativa é que as arquibancadas da Neo Química Arena, com capacidade para cerca de 48 mil torcedores, estejam praticamente esgotadas na sexta-feira.

