Fair Play Financeiro: CBF publica regulamento e guia
Entidade máxima do futebol brasileiro desenha aplicação em duas etapas
Mais um passo. A CBF publicou, na noite da última quarta-feira, o regulamento e o guia do Fair Play Financeiro anunciado na última edição do CBF Academy Summit. O Lance! já havia explicado, em diferentes reportagens, a nova fase do futebol brasileiro. Relembre abaixo, nas relacionadas.
Os documentos citados, agora, estão oficializados no site da CBF, neste link. A entidade afirma querer "facilitar as consultas ao seu Sistema de Sustentabilidade Financeira". Por isso "elaborou um guia explicativo que vai servir a dirigentes, conselheiros, funcionários, torcedores e demais interessados na gestão do futebol nacional."
No texto que apresenta os documentos, a entidade destaca o objetivo da mudança: "aumentar a transparência, incentivar o controle de custos, estimular investimentos no futuro e garantir que os clubes operem dentro de suas próprias condições financeiras."
Fase a fase
Vale lembrar - e o guia também destaca - que haverá uma fase de transição, relativas aos anos corrente e 2026. A aplicação plena começa a valer em 2027.
CBF fecha patrocínio para Seleções Brasileiras
A CBF fechou acordo com a empresa de entrega de refeições iFood, que irá patrocinar as Seleções Brasileiras masculina e feminina em todas as categorias. A contrato terá vigência por dois anos, de modo que a companhia terá a logomarca exibida em ativações da Copa do Mundo de 2026 e também na Copa do Mundo Feminina de 2027.
Entidade aponta administrador provisório para Federação de Futebol Piauí
Devido ao afastamento de Robert Brown Carcará, então presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), a CBF nomeou Hélio Cury Filho como administrador provisório. O mandato vai durar o período inicial de 90 dias, conforme previsão do estatuto da entidade. A designação de Cury se dá após o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Piauí (MP-PI)
