Orçamento do Internacional prevê superávit para 2026

O Plano Orçamentário do Internacional para 2026, que será votado pelo Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (10), prevê superávit. Os documentos, distribuídos aos conselheiros para análise, foram obtidos pelo Lance!, que traz alguns detalhes. Alguns números foram antecipados pelo jornalista identificado Alexandre Ernst em seu canal no Youtube. Chamam atenção projeções que não serão cumpridas, já que o clube não terá participação em nenhuma competição internacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O orçamento foi auditado pelo Conselho Fiscal com apoio técnico da Cerutti & Machado Auditores Associados. No parecer final, o CF recomenda a aprovação dos valores.

Internacional calcula superávit

Após um déficit R$ 34,4 milhões em 2024, provocado principalmente pelos trabalhos necessários para recuperar o Beira-Rio e o CT Parque Gigante depois da enchente de maio daquele ano, o clube prevê segundo ano consecutivo de superávit. Ele será menor, porém. Se em 2025 o saldo positivo será de R$ 7,6 milhões, para 2026 o lucro será de apenas R$ 530,4 mil.

continua após a publicidade

Esse resultado, contudo, tende a ser pior, podendo, inclusive, se transformar em déficit. Isso porque a peça encaminhada ao CF e ao CD inclui a previsão de arrecadação com jogos e cotas de TV de participação em competições da Conmebol, somando R$ 23 milhões, que o clube deixará de arrecadar.

Números que chamam atenção

Outros números que chamam atenção estão relacionados à venda de jogadores. Para este ano, o Alvirrubro previa R$ 160 milhões nessa rubrica – até agora garantiu R$ 116,6 milhões. Para o próximo, o total seria de R$ 171,6 milhões.

continua após a publicidade

Por outro lado, está projetada uma redução nos custos do futebol. Em 2025, somando masculino, feminino, base, logística e outros gastos, o total chegava a R$ 431,5 milhões. Para 2026, o montante cai para R$ 406,6 milhões. Na folha, calculando todas as categoria e juntando salário, benefícios e direitos de imagens, o total cai de R$ 258,3 milhões, ou R$ 21,5 milhões mês, para R$ 253 milhões, R$ 21,1 milhões mês.

Alguns números

Rúbrica 2025 2026 Cotas de TV R$ 105 milhões R$ 108 milhões Arrecadação em jogos R$ 21,5 milhões R$ 23,2 milhões Venda de jogadores R$ 160 milhões R$ 171,6 milhões Custo total futebol R$ 431,5 milhões R$ 406,6 milhões Folha futebol R$ 258,3 milhões R$ 253 milhões Receita bruta R$ 476 milhões R$ 516,6 milhões Superávit R$ 7,6 milhões R$ 530,4 mil