A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (11) os vencedores dos direitos de transmissão dos campeonatos de clubes da entidade para o ciclo 2027-2030. Na semana passada, a Globo e a ESPN já tinham sido reveladas como as primeiras emissoras que transmitiriam os torneios. O canal carioca vai ter os direitos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana na plataforma aberta - que engloba a TV aberta e a GETV, no Youtube. Já a ESPN terá a Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana nas plataformas pagas. Acreditava-se que a Paramount+ pudesse ficar com algum pacote pago também, mas a emissora, que transmitia a Libertadores desde 2023, ficou sem nada.

Outro canal que também não vai transmitir nenhuma competição da Conmebol no triênio é o SBT. A TNT Sports adquiriu os direitos da Sul-Americana para as plataformas abertas. Os jogos poderão ser vistos gratuitamente pelo canal de Youtube da TNT Sports. A emissora também comprou o pacote com todos os clipes e melhores momentos das três competições e a possibilidade de exibição deles praticamente em tempo real, com o atraso de alguns minutos. Esse pacote pertence à 'CazéTV' atualmente.

Veja a divisão dos direitos de transmissão para o ciclo 2027-2030:

Copa Libertadores da América

Plataforma aberta: Globo

Plataforma paga: ESPN

Copa Sul-Americana



Plataforma aberta: Warner Bros. Discovery através da TNT Sports

Plataforma paga: ESPN

Recopa Sul-Americana



Plataforma aberta: Globo

Plataforma paga: ESPN

Clipes e melhores momentos (todas as competições)



Warner Bros. Discovery através da TNT Sports