Após três anos de transmissão, canal não renova direitos da Libertadores; confira
Globo e ESPN vão transmitir a Copa Libertadores da América no ciclo 2027-2030
A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (11) os vencedores dos direitos de transmissão dos campeonatos de clubes da entidade para o ciclo 2027-2030. Na semana passada, a Globo e a ESPN já tinham sido reveladas como as primeiras emissoras que transmitiriam os torneios. O canal carioca vai ter os direitos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana na plataforma aberta - que engloba a TV aberta e a GETV, no Youtube. Já a ESPN terá a Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana nas plataformas pagas. Acreditava-se que a Paramount+ pudesse ficar com algum pacote pago também, mas a emissora, que transmitia a Libertadores desde 2023, ficou sem nada.
Outro canal que também não vai transmitir nenhuma competição da Conmebol no triênio é o SBT. A TNT Sports adquiriu os direitos da Sul-Americana para as plataformas abertas. Os jogos poderão ser vistos gratuitamente pelo canal de Youtube da TNT Sports. A emissora também comprou o pacote com todos os clipes e melhores momentos das três competições e a possibilidade de exibição deles praticamente em tempo real, com o atraso de alguns minutos. Esse pacote pertence à 'CazéTV' atualmente.
Veja a divisão dos direitos de transmissão para o ciclo 2027-2030:
Copa Libertadores da América
Plataforma aberta: Globo
Plataforma paga: ESPN
Copa Sul-Americana
Plataforma aberta: Warner Bros. Discovery através da TNT Sports
Plataforma paga: ESPN
Recopa Sul-Americana
Plataforma aberta: Globo
Plataforma paga: ESPN
Clipes e melhores momentos (todas as competições)
Warner Bros. Discovery através da TNT Sports
