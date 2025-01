Apesar da conquista do tetracampeonato da Fórmula 1, Max Verstappen não teve a dominância na temporada como nos últimos anos, o que no final foi favorável para o piloto. O holandês, que defende a Red Bull Racing, não precisará desembolsar o mesmo que em 2024 para renovar a Superlicença da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), já que o número de pontos somados foi menor que em 2023. O Lance! Biz apresenta os valores e como calcular para a liberação.

Em 2023, Max Verstappen entrou mais uma vez para a história da Fórmula 1, com o recorde de 19 corridas vencidas em apenas uma temporada, além dos 575 pontos acumulados. O ano espetacular do piloto da Red Bull foi compensado pelo terceiro título consecutivo, mas "negativo" para o bolso do holandês no ano seguinte, quando a conta de sua Superlicença chegou.

A disputa com Lando Norris, da McLaren, e a ascensão da Ferrari e Mercedes na conquista de lugares no pódio foram decisivos para a queda de 138 pontos de Verstappen, em comparação com a temporada de 2023. Assim, o valor da Superlicença não mudará apenas para o holandês como para os jovens pilotos da equipe Papaya, que contaram com grande evolução no grid.

Como o principal rival de Max Verstappen na luta pelo título, Lando Norris acumulou 374 pontos e terá a segunda licença mais cara entre os pilotos de 2025, que poderá passar dos 876 mil euros (R$ 5,5 milhões). A quantia representa praticamente o dobro do que foi pago em 2024, quando somou "apenas" 205 pontos na temporada. Ainda na McLaren, Oscar Piastri também sofrerá com grande aumento de sua Superlicença, já que foi de 97 pontos, em 2023, para 292, no último ano.

Como calcular a Superlicença da Fórmula 1?

Esta Superlicença funciona como uma "carteira de motorista especial" para o piloto de Fórmula 1, que precisa conferir alguns pré-requisitos para adquirir o licenciamento. Além de uma série de critérios, é necessário realizar um pagamento que está diretamente ligado a quantidade de pontos conquistados na temporada anterior mais o um preço fixo.

A taxa fixa para qualquer piloto está em 11.453 mil de euros (R$ 72.192,04), que será somado a uma quantia por cada ponto obtido no ano anterior. Segundo o portal "Speedcafe", especialista em notícias de automobilismo, este valor estará em 2.313 mil de euros (R$ 14.579,60) para o ano de 2025.

Confira o valor da Superlicença de cada piloto de 2025

Piloto Equipe (em 2025) Pontos em 2024 Custo da Superlicença Max Verstappen Red Bull Racing 437 R$ 6.441.776,34 Lando Norris McLaren 374 R$ 5.523.002,96 Charles Leclerc Ferrari 356 R$ 5.261.061,78 Oscar Piastri McLaren 292 R$ 4.328.591,26 Carlos Sainz Williams 290 R$ 4.299.287,08 George Russell Mercedes 245 R$ 3.643.192,37 Lewis Hamilton Ferrari 223 R$ 3.322.504,15 Sergio Perez Sem equipe 152 R$ 2.287.705,38 Fernando Alonso Aston Martin 70 R$ 1.092.411,21 Pierre Gasly Alpine 42 R$ 684.409,27 Nico Hulkenberg Sauber 41 R$ 669.835,97 Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 30 R$ 509.491,86 Lance Stroll Aston Martin 24 R$ 422.033,16 Esteban Ocon Haas 23 R$ 407.453,55 Alex Albon Williams 12 R$ 247.109,45 Oliver Bearman Haas 7 R$ 174.224,04 Franco Colapinto Sem equipe 5 R$ 145.071,14 Liam Lawson Red Bull Racing 4 R$ 130.497,84 Gabriel Bortoleto Sauber - R$ 72.192,04 Kimi Antonelli Mercedes - R$ 72.192,04 Jack Doohan Alpine - R$ 72.192,04 Isack Hadjar Visa Cash App RB - R$ 72.192,04

