Ferrari iguala Red Bull em lista de maiores patrocínios da F1

Além da expectativa de contar com Lewis Hamilton para a disputa da temporada 2025 da Fórmula 1, a Ferrari também vai começar o ano com uma grande quantia em dinheiro no caixa. Isso porque, de acordo com o portal neerlandês RacingNews365, o acordo entre o time de Maranello e a HP, válido a partir do GP de Miami de 2024, fez a escuderia italiana igualar a Red Bull na lista de maiores cotas de patrocínio da categoria na atualidade.

Há quase oito meses, a empresa multinacional de tecnologia americana virou patrocinadora máster dos vermelhos e causou um impacto na identidade do time, que passou a se chamar ‘Scuderia Ferrari HP’. Da mesma forma, o logotipo ficou estampado no centro dos uniformes dos pilotos e na parte superior traseira do carro, próxima ao santantônio. Para que isso fosse possível, porém, descobriu-se que a negociação entre as partes girou em torno de € 100 milhões (cerca de R$ 631 milhões).

Mas a Ferrari não é a única a receber tamanha quantia. De acordo com o RacingNews365, a parceria entre a Oracle e a Red Bull também rende € 100 milhões ao cofre dos taurinos. A multinacional de tecnologia e informática estampa os bólidos da empresa dos energéticos desde 2022, quando o atual regulamento entrou em vigor na F1 e Max Verstappen conquistou o segundo título da carreira.

Ainda que, nas pistas, o desempenho não tenha sido nada digno de um top-3, a Aston Martin aparece logo na sequência na lista de valores recebidos. Maior petrolífera do mundo, a Aramco abastece o time de Lawrence Stroll com € 75 milhões (aproximadamente R$ 473 milhões), enquanto a Petronas, que atua no mesmo setor, paga € 70 milhões (R$ 441,70 milhões) à Mercedes.

Por fim, para fechar a lista das cinco maiores cotas de patrocínio, aparece a Sauber. Prestes a se tornar oficialmente Audi a partir da temporada 2026, a equipe de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg — última colocada no Mundial de Construtores em 2024 — recebe € 50 milhões (R$ 315,50 milhões) da Stake, que atua no ramo de cassinos online.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.