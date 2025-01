Ferrari prepara pintura em vermelho mais intenso para temporada 2025 da Fórmula 1

Conhecida por ousar pouco quando o assunto é mexer na icônica pintura vermelha do carro, a Ferrari pretende usar um tom mais intenso nos bólidos de Lewis Hamilton e Charles Leclerc na temporada 2025 da Fórmula 1. O novo layout será conhecido no evento coletivo que acontecerá em Londres, no dia 18 de fevereiro, um dia antes do shakedown planejado para Fiorano.

A informação é do portal italiano AutoRacer desta terça-feira (7). No entanto, a publicação explica que o modelo, batizado por enquanto de Projeto 677, não trará o extremo ‘Rosso Mugello’ usado na SF1000 no GP da Toscana de 2020, o milésimo da equipe na categoria máxima do automobilismo mundial.

Mesmo assim, a expectativa é de que o design seja um pouco mais arrojado que o visto nos anos anteriores, tanto no carro quanto nos uniformes. O portal ainda enfatiza que a pintura que será apresentada em Londres estará na SF-24, já que o modelo de 2025 será conhecido no evento particular que a Ferrari fará em casa.

A AutoRacer também afirma que Hamilton chegará a Maranello nos próximos dias para dar início ao trabalho na fábrica junto com Leclerc, realizando testes finais de assento e simulações com o novo carro, já em fase de produção e montagem do primeiro exemplar.

Carro da Ferrari durante o GP da Hungria de 2024 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Quanto ao projeto em si, uma coisa que não deve ser mais problema é o peso. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu aumentar o peso mínimo de 798 kg para 800 kg em 2025 em função do kit de resfriamento para pilotos, obrigatório em corridas em países muito quentes. Só isso já representará um aumento adicional de 5 kg ao peso de todos os carros.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.