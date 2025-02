F1: Alpine fecha acordo com ex-patrocinador do Flamengo

Mais um acordo chega para somar com a BWT Alpine para F1 2025. A escuderia anunciou, nesta terça-feira (18), o novo patrocínio com o Mercado Livre para a nova temporada da Fórmula 1, que será parte da pintura do A525, veículo pronto na edição que começará no dia 16 de março. Antes da parceria com a equipe, a empresa de e-commerce já era patrocinadora de Franco Colapinto, piloto de teste e reserva dos franceses.

Nos últimos anos, o Mercado Livre tem reforçado sua presença no mundo do esporte. A parceria com a Alpine amplia a presença do e-commerce na Fórmula 1 e reforça seu compromisso com a inovação e com os futuros talentos latino-americanos no cenário mundial. Por meio do esporte, a empresa busca inspirar, desafiar e se conectar com um público de milhões de pessoas em todo o mundo.

Para celebrar a nova parceria, que teve sua participação, Franco Colapinto afirmou estar orgulhoso de colaborar com o acordo entre a empresa e a Alpine para a F1 2025. O apoio a novos talentos, principalmente da América Latina, também foi destacado pelo piloto argentino.

- Chegar à Fórmula 1 é a realização de um sonho, e fazê-lo com o apoio do Mercado Livre torna esse momento ainda mais especial. A empresa revolucionou o comércio na América Latina e acredita em jovens talentos. Seu compromisso com a inovação e o aprimoramento me inspira todos os dias, e entrar nessa nova fase com a Alpine me incentiva a continuar trabalhando e representando a América Latina na Fórmula 1. Tenho orgulho de fazer parte desse projeto e estou pronto para continuar deixando minha marca na mais alta categoria do automobilismo - celebrou Colapinto.

Com sua logo amarela, o Mercado Livre estampará o novo carro da Alpine na temporada, assim como a empresa de açaí brasileira Oakberry, anunciada na última quinta-feira (13). Vale destacar também que a empresa latina foi patrocinador do Flamengo por cerca de 2021 até a última temporada, quando o Rubro-Negro fechou com a Shopee.

Franco Colapinto é o novo piloto reserva da Alpine (Foto: Divulgação)

Alpine também fechou com empresa brasileira

A escuderia assinou por um ano com a Oakberry, empresa do ramo alimentício que tem como principal foco produtos saudáveis, como o açaí, smoothies e bowls. O contrato é válido para todas as 24 corridas do ano.

Além da logo no A525, modelo do carro da Alpine, a Oakberry também tem direito de explorar sua marca em um bar de açaí montado em um motorhome no Paddock da F1 durante todas as etapas disputadas na Europa.

O Team Principal da BWT Alpine, Oliver Oakes, também celebrou o acordo com a Oakberry e ressaltou que a presença da marca agrega com uma experiência autêntica de um produto tipicamente brasileiro, como o açaí.

- Estamos muito animados em nos unir à Oakberry para a próxima temporada da Fórmula 1. Nossos convidados e membros da equipe terão uma experiência saudável e autêntica com o açaí, que será trazido para a BWT Alpine Formula One Team. A cultura dinâmica compartilhada entre os fãs da Oakberry e da Fórmula 1 torna esta parceria extremamente valiosa - afirmou o executivo da Alpine.

A temporada 2025 da Fórmula 1 está marcada para começar no dia 16 de março, no GP da Austrália, e será disputado na madrugada, à 1h (horário de Brasília). O GP do Brasil será no dia 9 de novembro, domingo.