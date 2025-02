Empresa brasileira fecha acordo de patrocínio com equipe da Fórmula 1

A BWT Alpine anunciou mais um acordo de patrocínio para a temporada 2025 da Fórmula 1 e estampará em seu carro a marca de uma empresa brasileira. A escuderia assinou por um ano com a Oakberry, empresa do ramo alimentício que tem como principal foco produtos saudáveis, como o açaí, smoothies e bowls. O contrato é válido para todas as 24 corridas do ano.

Além da logo no A525, modelo do carro da Alpine, a Oakberry também tem direito de explorar sua marca em um bar de açaí montado em um motorhome no Paddock da Fórmula 1 durante todas as etapas disputadas na Europa.

Alpine assinou contrato de uma temporada com a Oakberry para estampar a marca no carro. (Foto: Divulgação/F1)

Fundada pelo paulistano Georgios Frangulis em 2016, a marca de açaí tem hoje mais de 800 lojas em mais de 45 países, marcando presença em todos os continentes. A primeira fábrica, construída no Pará, produziu mais de 7 mil toneladas de sorbet de açaí no primeiro ano de funcionamento. O CEO da marca tem uma outra relação pessoal com o esporte, ele é casado com a tenista bielorussa Aryna Sabalenka, atual líder do ranking mundial da WTA.

O empresário brasileiro ressaltou a importância de expandir a marca globalmente por conta do crescimento de lojas ao redor do mundo. Frangulis vê a Fórmula 1 como uma porta de entrada para gerar ainda mais visibilidades para sua empresa.

- Somos muito fiéis ao nosso legado na Oakberry, e acredito que o legado é algo que faz parte do DNA da Alpine. Com nossa expansão global se fortalecendo a cada ano, faz todo sentido nos associarmos a marcas e plataformas que podem gerar a visibilidade que buscamos e, mais importante, que tenham valores alinhados aos nossos - afirmou Frangulis.

BWT Alpine anunciou acordo com a Oakberry para toda a temporada 2025. (Foto: BTW Alpine/Divulgação)

O Team Principal da BWT Alpine, Oliver Oakes, também celebrou o acordo com a Oakberry e ressaltou que a presença da marca agrega com uma experiência autêntica de um produto tipicamente brasileiro, como o açaí.

- Estamos muito animados em nos unir à Oakberry para a próxima temporada da Fórmula 1. Nossos convidados e membros da equipe terão uma experiência saudável e autêntica com o açaí, que será trazido para a BWT Alpine Formula One Team. A cultura dinâmica compartilhada entre os fãs da Oakberry e da Fórmula 1 torna esta parceria extremamente valiosa - afirmou o executivo da Alpine.

A temporada 2025 da Fórmula 1 está marcada para começar no dia 16 de março, no GP da Austrália, e será disputado na madrugada, à 1h (horário de Brasília). O GP do Brasil será no dia 9 de novembro, domingo.