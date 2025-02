Norris diz que ‘faria o mesmo’ sobre trocar Mercedes por Ferrari

Lando Norris deu sua opinião sobre a decisão de Lewis Hamilton em trocar a Mercedes pela Ferrari e afirmou que faria o mesmo se estivesse na situação do heptacampeão mundial. Depois de 12 temporadas com o time alemão, o piloto do #44 viu a equipe perder desempenho nas últimas temporadas e optou por um novo desafio em Maranello. Para Norris, a decisão de Lewis foi acertada.

Lando Norris no GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

- É uma história legal para ele ir para a Ferrari depois de tudo o que ele conquistou. Acho que é um passo bacana. Muitas pessoas disseram que talvez não seja a coisa certa a fazer e tudo mais, mas eu provavelmente faria o mesmo se estivesse na posição dele - afirmou o piloto da McLaren, durante entrevista à emissora inglesa ITV.

- É uma história incrível para ele, e eu sei que ele terá mentalidade nova e mostrar a todos que ele ainda é o Lewis Hamilton que ele mostrou por muitos e muitos anos - completou Norris.

Existe uma grande expectativa sobre como Hamilton será na pista na F1 2025, seu primeiro ano como piloto do time italiano. A Ferrari vem de uma crescente na categoria e venceu cinco corridas em 2024. O objetivo, agora, é potencializar o desempenho não só com Lewis, mas também com Charles Leclerc.

Lando Norris foi Pole no GP dos EUA de 2024 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Perguntado sobre o que esperar do heptacampeão nas pistas em 2025, Norris afirmou que isso não faz diferença.

- Quando estou na pista, não faz diferença. É a mesma coisa de quando você está na pista com outro piloto. Há sempre caras para quem você dá mais espaço, e há caras com quem você pode competir bem, e Lewis é um desses caras. Estou animado para correr mais contra ele este ano. É sempre uma honra correr contra alguém como ele, e sempre algo pelo qual estou animado - elogiou.

Lewis Hamilton correrá pela Ferrari em 2025 (Foto: Ferrari)

- Quero provar a mim mesmo. Ele obviamente quer provar a si mesmo, como ele vai continuar fazendo até decidir se aposentar - finalizou Norris.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14, 15 e 16 de março.