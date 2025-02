O Botafogo anunciou sua sétima contratação nesta primeira janela de 2025 e ultrapassou o valor de R$ 300 milhões em reforços. Nathan Fernandes, atacante de 19 anos revelado pelo Grêmio, assinou com a equipe carioca na última sexta-feira (14) e seu contrato vai até dezembro de 2029.

Nathan Fernandes está disputando o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira e sua chegada ao Rio de Janeiro está prevista após o fim da competição. O atacante lesionou a coxa esquerda contra a Colômbia, no dia 7 de fevereiro, e não tem entrado em campo desde então.

Agora, o Botafogo corre para registrar o atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que ele possa atuar contra o Racing, pela Recopa.

Outros reforços do Botafogo

Entre os reforços do Fogão para a temporada, Jair Cunha foi o mais caro e envolveu outros jogadores para a vinda do zagueiro, que tinha como preferência o futebol europeu. O Botafogo pagou cerca de R$ 89 milhões pelo jogador, além de ceder Tiquinho Soares e Lucas Halter. Veja todas as contratações do Glorioso, até o momento:

✅ Nathan Fernandes - R$ 57,3 mi

✅ Rwan Cruz - R$ 48,3 mi

✅ Jair Cunha - R$ 89 mi

✅ Jeffinho - R$ 33,9 mi

✅ Kauan Lindes - R$ 1 mi

✅ Artur - R$ 62 mi

✅ Léo Linck - 10,8 mi

Boavista x Botafogo pelo Campeonato Carioca no Estadio Elcyr Resende. 15 de Fevereiro de 2025, Bacaxa, Saquarema, RJ, Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Busca por um técnico

Cláudio Caçapa foi contratado para ser o auxiliar permanente, mas como o Botafogo segue em busca de um técnico principal, Cláudio comandou o Glorioso no empate por 1 a 1 contra o Boavista no último sábado (15) pela primeira vez e deve continuar cargo até a chegada do novo técnico.

