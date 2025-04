Estudiantes, rival do Botafogo na Libertadores, vive ‘nova era’ de investimentos

O Botafogo entra em campo pela Libertadores nessa noite de quarta-feira (23) com a dura missão de bater de frente com o Estudiantes, que apesar de não viver uma grande sequência de resultados é um dos mais tradicionais clubes da Argentina e tem sido foco do futebol sul-americano pela “nova era” de investimentos vivida pela equipe.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Presididos por Sebastián Verón, ídolo do clube da seleção argentina, o time de La Plata tem se destacado pelos altos investimentos nas últimas janelas de transferências, dando a impressão de que tem o objetivo de competir com força com os rivais brasileiros.

Por mais que ainda esteja atrás do investimentos das equipes do Brasileirão, como o próprio Botafogo, que fez uma janela de transferências de mais de R$ 380 milhões, o Estudiantes tem conseguido aumentar suas cifras e tem se destacado no mercado local. Na última janela, por exemplo, bateu o recorde de contratação mais cara do futebol argentino. Tirou o meio-campista Cristian Medina do Boca Juniors por cerca de 14,6 milhões de euros (R$ 87,9 milhões).

continua após a publicidade

O movimentou liderou uma realidade apresentada no futebol do país como um todo. Neste ano de 2025, os clubes da primeira divisão argentina gastaram mais de 110 milhões de euros (R$ 662 milhões) para contar com novos nomes, segundo dados do Transfermarkt. Multicampeões do torneio continental, Boca Juniors, River Plate e Estudiantes se destacaram no Mercado da Bola. O valor alcançado pelos clubes argentinos no Mercado da Bola, durante a janela "de inverno", representa um novo recorde para o país para reforços em um período de transferências.

➡️ Qual o time mais valioso da Libertadores? Brasil lidera ranking; veja

Estudiantes é o atual campeão da Copa da LIiga Argentina em 2024. (Foto: Reprodução/X/@EdelpOficial)

Investimentos e SAF

O Estudiantes é um clube que tem batido de frente com um movimento polêmico na Argentina, que é a criação, ou não, de uma espécie de lei das SAFs, como há no Brasil. Por debates que vão do campo à política, Verón é um dos presidentes mais defensores do movimento, contrário ao de outras figuras, como Riquelme - presidente do Boca Juniors.

continua após a publicidade

Além do debate sobre SAF, o Estudiantes também se tornou alvo de um possível investimento estrangeiro, que seria feito de uma forma contornando o impedimento por não existir lei de SAFs no país. O empresário Foster Gillett, dos EUA, tem interesse em apostar diretamente mais de R$ 800 milhões no clube. Esse é um dos motivos que faz Verón e o seu clube defenderem as entradas das SAFs na Argentina.

Em setembro do ano passado, representantes do investidor interessado explicaram a situação envolvendo o clube argentino e reforçaram o interesse do norte-americano no time argentino. Uma espécie de pré-contrato foi assinado.

- O que foi assinado foi uma espécie de pré-contrato em que se reafirma a vontade das duas partes de fazer algo que deixará marcas no futebol argentino - afirmou o empresário e representante Guillermo Tofoni ao citar as reuniões de Gillett e Verón.

➡️ Fortaleza investe valor recorde em viagem pela Libertadores

Elenco valioso

O rival do Botafogo também surge como uma das equipes mais valiosas da Liberdades em 2025. Segundo levantamento feito pelo Lance! Biz, o Estudiantes é o 10º colocado entre os 32 times que disputam a edição desse ano. Na Argentina, a equipe só tem valor de mercado menor que o River Plate (4º), Racing (8º) e Vélez Sarsfield (9º).

No total, o Estudiantes tem valor de mercado apontado em torno de R$ 350 milhões. Seu atleta mais valioso é justamente Cristian Medina, avaliado em 10 milhões de euros segundo Transfermarkt, cerca de R$ 65 milhões.

Em uma lista amplamente dominada por brasileiros, esses três argentinos são "intrusos" que ainda mostram que existe uma competitividade na competição e que podem ter resultados surpreendentes, principalmente se a parte tática e técnica em campo for bem feita a partir dos investimentos realizados.

Estudiantes e Botafogo jogam nesta quarta-feira às 21h30. O time argentino é o atual segundo colocado no Grupo A, empatado com o Botafogo com três pontos. Até aqui, cada um tem uma derrota para o Universidad de Chile, que tem seis pontos conquistado e lidera a chave. O outro time é o Carabobo-VEN, que tem um ponto após empatar com a equipe chilena na abertura desta rodada de Libertadores.