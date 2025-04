Fortaleza investe valor recorde em viagem pela Libertadores

Fortaleza investiu valor histórico para enfrentar o Bucaramanga, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Leão do Pici alcançará seu maior tempo de voo direto até chegar a cidade colombiana: sete horas no ar, equivalente a 4.351 km aéreos. Entre ida e volta, considerando todos os custos de viagem, clube gastará mais de R$ 2 milhões.

– Nosso objetivo é sempre dar a melhor condição de preparo, repouso, descanso e preparação aos nossos atletas, por isso estamos voando com dois dias de antecedência, em voo fretado e voltamos de Bucaramanga direto para Recife, já pensando também no confronto contra o Sport no próximo sábado – ressalta Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Conforme divulgado previamente, o valor está contemplado no orçamento do planejamento de logística em 2025, que prevê algo em torno de R$ 10 milhões para a temporada, a exemplo das principais equipes do continente. Contra o Sousa-PB, Mirassol-SP e Colo-Colo-CHI o Fortaleza já havia investido pouco mais de R$ 2,5 milhões em voos fretados.

Agora, o planejamento de viagem envolve os dois próximos jogos, tanto o de quarta-feira (23), em Bucaramanga, como o jogo de sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro, em Recife, contra o Sport.

Fortaleza terá sequência com quatro jogos fora de casa

Além das partidas contra Bucaramanga, na Colômbia, e Sport, no Recife, o Laion terá mais dos compromissos longe de seus domínios em sequência. Na próxima terça-feira (29), a equipe enfrenta o Retrô, também em Pernambuco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por fim, o último rival na sequência será o São Paulo, em uma sexta-feira (2), pelo Brasileirão.

