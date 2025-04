Estudiantes x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo EST BOT 3ª Rodada Taça Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 23 de abril de 2025, 21h30 (de Brasília) Local Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG) Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Carlos Barreiro (URU) e Matías Muniz (URU) Var Antonio Garcia (URU) Onde assistir

Terceiro colocado no Grupo A, o Botafogo tem um duelo difícil com o Estudiantes pela Libertadores nesta quarta-feira (23). A equipe joga em La Plata precisando pontuar para não correr o risco de começar a ver a classificação para os playoffs ameaçada. A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), terá transmissão em canal aberto, fechado e streaming.

Até aqui, Estudiantes e Botafogo apresentam campanhas idênticas, com vitórias sobre o Carabobo e derrotas para a Universidad de Chile. Os argentinos estão na frente pelos critérios, mas perderam em casa para os chilenos e precisam vencer agora para recuperar a esperança da torcida.

Situação semelhante vive o Botafogo, que faz campanha irregular também no Brasileirão e começa a ver o trabalho do técnico Renato Paiva contestado. O time tem marcado poucos gols e enfrentando problemas com a defesa.

Sobre o setor defensivo, a expectativa é pelo retorno do zagueiro Alexander Barboza. Ele ficou de fora do jogo com o Atlético-MG após reclamar de problemas musculares. Exames, porém, não constataram lesão.

Savarino tem sido um dos destaques do Botafogo na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Estudiantes e Botafogo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X BOTAFOGO

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

📺 Onde assistir: Globo, ESPN 4 e Disney+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Matías Muniz (URU)

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Mansilla; Eric Meza, Facundo Rodríguez, Boselli e Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Gabriel Neves e Cristian Medina; Tiago Palacios, Carrillo e Edwuin Cetré.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Mateo Ponte, Jair, Alexander Barboza (Davi Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Savarino, Artur e Igor Jesus.