No grupo do Botafogo, Carabobo e Universidad de Chile empatam pela Libertadores

Carabobo e Universidad de Chile empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (22), no Estádio Polidesportivo Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, pela terceira rodada do grupo A da Libertadores, que tem ainda Botafogo e Estudiantes-ARG. Edson Tortolero e Charles Aránguiz, ambos de pênalti, fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, os donos da casa conseguem o primeiro ponto na competição, mas seguem na lanterna. Por sua vez, a LaU chega a sete pontos e mantém a liderança até o fim da rodada, pelo menos. Na quarta-feira (23), o Botafogo visita o Estudiantes em La Plata, encerrando o primeiro turno da chave.

Carabobo x Universidad de Chile: como foi o jogo?

O duelo, previsto para às 19h (de Brasília), sofreu atraso de uma hora por conta de fortes chuvas na cidade de Valencia. Com a bola rolando, o Carabobo saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo. Berríos sofreu falta dentro da área, e o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, Tortolero converteu para abrir o placar. Já aos 43', a Universidad de Chile deu o troco: Hormazábal sofreu a penalidade, cobrada e convertida por Aránguiz logo antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo foi de domínio da posse de bola dos visitantes, mas sem chances claras para nenhuma das equipes. Apesar de boas chegadas ofensivas, os times falharam em criar oportunidades e ficaram no empate em 1 a 1.

Classificação do grupo A da Libertadores

1. Universidad de Chile - 7 pontos

2. Estudiantes - 3 pontos (-1 jogo)

3. Botafogo - 3 pontos (-1 jogo)

4. Carabobo - 1 ponto

