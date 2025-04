Com desfalques, precisando pontuar e jogando fora de casa, o Botafogo encara o Estudiantes nesta quarta-feira (23) tentando não se complicar na Libertadores da América. O time entra em campo em La Plata fora da zona de classificação aos playoffs para enfrentar um adversário direto nessa briga. O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília).

➡️Estudiantes x Botafogo: veja onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Com três pontos em duas partidas, o Botafogo tem a mesma pontuação que o Estudiantes, mas perde nos critérios. A liderança é da Universidad de Chile, que nessa terça empatou com o Carabobo por 1 a 1 e chegou aos 7. Por isso, um tropeço vai obrigar o time carioca a ter uma campanha perto da perfeição no returno.

Mas o técnico Renato Paiva tem problemas para escalar a equipe. Jair Cunha sentiu o tornozelo na derrota para o Atlético-MG e está fora. Alexsander Barboza, que ficou de fora contra os mineiros, viajou e será reavaliado. Se não puder atuar, a zaga do Botafogo será totalmente reserva.

Outra ausência é de Santiago Rodríguez, que segue em recuperação de um trauma na perna esquerda sofrido ainda na partida com o Bragantino, pela terceira rodada do Brasileirão. Com isso, Matheus Martins deve seguir entre os titulares.

Estudiantes quer vencer Botafogo para evitar crise

No lado argentino, o Estudiantes não vence há cinco jogos e vem de derrota na última rodada da Libertadores para a Universidad de Chile, em pleno estádio Jorge Luis Hirschi. O técnico Eduardo Domínguez está pressionado.

— Queremos vencer. Temos que ser fortes novamente em nosso estádio e com nossa torcida, assim como fomos durante todo o processo. Sabemos que enfrentaremos um rival direto, e precisamos ajustar os detalhes que estão nos custando caro — considerou Domínguez.

Alexander Barboza é dúvida no Botafogo para encarar o Estudiantes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X BOTAFOGO

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

📺 Onde assistir: Globo, ESPN 4 e Disney+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Matías Muniz (URU)

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Mansilla; Eric Meza, Facundo Rodríguez, Boselli e Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Gabriel Neves e Cristian Medina; Tiago Palacios, Carrillo e Edwuin Cetré.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Mateo Ponte, David Ricardo, Alexander Barboza (Danilo Barbosa) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus.