ESPN avança para fazer transmissão da Série B em 2025

A ESPN tem negociações avançadas para fazer a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história em 2025. A emissora do grupo Disney deve anunciar o acordo ainda nesta semana.

A notícia foi divulgada inicialmente pelo jornalista Caio Mounif, da "Rádio Bandeirantes", de Goiânia, e confirmada pelo Lance!.

De acordo com apuração da reportagem, a ESPN conversa com a Liga Forte União (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) desde o começo de março. As duas ligas chegaram a um consenso para a Série B e se uniram para fazer a venda conjunta dos direitos, diferentemente do que aconteceu na Série A. O acordo foi feito de forma separada até 2029, e, nos bastidores, o Flamengo está preocupado com a divisão. A LFU tem grande parte dos times da Série B em 2025, com 16, enquanto a Libra possui quatro.

A ideia da ESPN é contemplar tanto a TV fechada quanto o streaming, com pacote de todos os jogos. Internamente, as partes consideram o acordo fechado, com a necessidade de alguns ajustes - outras emissoras, como RedeTV e Globo, também mantêm conversas e podem mudar o formato.

Em 2023, a ESPN chegou a negociar com a Brax para transmitir a Série B e ficou próximo de um acerto após recuo da Globo. Na ocasião, as tratativas eram duas partidas por rodada, com exibição na tv fechada e no streaming Disney+. No fim, SporTV e no Premiere fecharam novamente a transmissão.

No ano passado, o cenário foi semelhante ao atual com nenhum acordo fechado na semana que inicia o Brasileirão. Os direitos da Série B só foram comercializados dois dias antes da primeira rodada da competição. Em 2024, a competição foi dividida entre Band, TV Brasil, Canal Goat, SporTV e Premiere - a ESPN não entrou na disputa.

Além da ESPN, Globo também negocia direitos da Série B. Foto: Reprodução

Veja a divisão dos clubes entre as Ligas na Série B

LFU: Amazonas, América-MG, Athletic-MG, Atlético-GO, Athletico, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova Libra: Ferroviária, Paysandu, Remo e Volta Redonda

Direitos de transmissão da ESPN

A ESPN renovou, em fevereiro, o contrato com a Premiere League até 2028 após a Globo sinalizar interesse. A emissora é detentora dos direitos de transmissão da PL há mais de duas décadas no Brasil.

Os canais Disney também oferecem partidas da Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Inglaterra, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Campeonato Argentino, entre outros. Ao todo, são 29 torneios transmitidos pela ESPN somente no futebol.