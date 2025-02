Premier League renova contrato com emissora para transmissão no Brasil

Detentora dos direitos de transmissão da Premier Legaue há mais de duas décadas no Brasil, a ESPN oficializou nesta quarta-feira (26) a renovação de contrato para seguir exibindo os jogos da competição até 2028 no país. O acordo entre a emissora e a liga inglesa ainda inclui a exibição de jogos de campeonatos mata-mata pelos próximos anos.

De acordo com a ESPN, serão 380 jogos da Premier League transmitidos com exclusividade pelos canais de TV e também no streaming Disney +, que exibe a programação da emissora para seus assinantes. Além das partidas da liga, mais 80 jogos da Emirates FA Cup e The FA Community Shield estão inclusos no acordo.

Emissora fechou acordo válido até o fim da temporada 2027/28. (Foto: Divulgação/Premier League)

Segundo a projeção, a expectativa é que 103 milhões de lares sejam impactados por mês com as transmissões da ESPN. Além do Brasil, a empresa terá o direito exclusivo em TV fechada na Argentina, Brasil, Caribe, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Além dos países sul-americanos, alguns países do Caribe terão as transmissões da Premier League inclusas na renovação.

Michael Walters, vice-presidente de programação e aquisições da ESPN International, ressaltou que as competições da Inglaterra são peças importantes para o crescimento contínuo da ESPN em países do continente.

- A Premier League e a Emirates FA Cup são duas das mais renomadas competições esportivas do mundo e desempenham um papel fundamental no crescimento contínuo da ESPN. É por isso que estamos entusiasmados em estender nossa parceria com eles por mais três anos - destacou.

Transmissão no exterior

A renovação das transmissões no Brasil acontece durante o período do fim do atual contrato da Premier League no Reino Unido. Lá, a liga assinou no final de 2023 um novo acordo que vai até 2029 e bateu recorde de cifras, quase R$ 50 bilhões envolvidos nas negociações para a transmissão de até 270 jogos por temporada.

Na divisão, as emissoras responsáveis pela exibição das partidas são Sky Sports, TNT e BBC. A Sky transmitirá , a partir de 2026/27, um mínimo de 215 jogos por temporada, assumindo o posto de principal detentora. A TNT poderá transmitir 52 jogos, quanto a BBC tem no acordo o direito a exibir os melhores momentos dos jogos em seus programas esportivos.