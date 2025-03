Daniela Boaventura deixa ESPN e acerta com a FlaTV

Daniela Boaventura não será mais apresentadora dos canais ESPN. Conforme apurou o Lance!, a comunicadora está de saída da emissora após acertar a chegada a Fla TV. Agora, ela irá ser uma das peças principais da reformulação do canal oficial do Flamengo.

*Matéria em atualização

A apresentadora fez parte dos canais Disney durante 12 anos. Antes de ingressar na ESPN, ela teve passagem de sucesso pela antiga Fox Sport. No canal, ela trabalhou na cobertura das Copa do Mundo de 2014 e 2018, além dos jogos Olímpicos de 2016 e 2020. Durante o período, Daniela Boaventura também foi a responsável por comandar o programa diário "Central Fox”.

Em 2021, a comunicadora chegou aos canais ESPN após um movimento de aquisição do grupo Disney. Nesta fase da carreira, ela apresentou durante os últimos 4 anos programas esportivos da emissora. O último foi o "ESPN FC", ao lado do jornalista Osvaldo Pascoal e do ex-jogador Zinho.