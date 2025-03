Globo acerta chegada de narrador para fortalecer transmissão no Rio; saiba mais

O Grupo Globo reforçou a equipe da transmissões esportivas com a chegada de mais um narrador para o núcleo do Rio de Janeiro. A emissora trouxe o locutor Antero Neto, que atuava no Sistema Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. O profissional falou sobre a oportunidade e o período de 15 anos na TV cearense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Sou muito grato por todas as oportunidades no SVM: cobrir Copa do Mundo, Copa das Confederações, grandes momentos esportivos. Também pela oportunidade de um ter um crescimento profissional fora dos microfones, no campo da gestão. Tudo isso me deu mais experiência para conseguir alçar novos voos. Estou me sentindo preparado e confiante, e esse período do SVM me ajudou muito para isso - disse Antero Neto.

A última transmissão de Antero Neto na TV Verdes Mares foi a final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, vencida pelo Vozão, no último fim de semana. O narrador já teve passagem pelo Sportv entre 2013 e 2017, antes de retornar à afiliada da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Globo troca apresentadores de programas esportivos; veja a nova configuração

Reforços da Globo em 2025

Detentora dos direitos de transmissão de grandes torneios, como Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a Globo contratou nomes de peso em 2025. Neste início de ano, a emissora trouxe alguns ex-jogadores conhecidos, como Denílson, Felipe Melo e Preto Casagrande.