Membros do Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniram na noite desta quinta-feira (20) para debatar a situação financeira do clube e as primeiras medidas adotadas pela atual gestão (presidente Bap). Durante a reunião no Salão Nobre da Gávea, sede social, Bap, mandatário rubro-negro, argumentou por mais de uma hora.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp.

Um dos tópicos abordados por ele foi o contrato assinado com a TV Globo, por meio da Libra, pela venda de direitos do Campeonato Brasileiro, criticando o acordo. Segundo o mandatário, o clube carioca pode contar com uma perda, ao longo de cinco anos, de cerca de meio bilhão de reais.

Além disso, garantiu que, com o documento, o Flamengo abriu mão de garantias, compromissos de marketing e uso de conteúdos audiovisuais. Segundo um conselheiro do clube, o tom de Bap foi de lamentação, uma vez que o contrato já está assinado.

Recentemente, representantes da Libra e da LFU se reuniram na Gávea. O encontro aconteceu no dia que antecedeu a reunião de Conselho Técnico da CBF.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Lance!)

Bap chama a atenção para diferença de valores no caixa do clube

O presidente do Flamengo detalhou os números do caixa do clube de janeiro deste ano com o mesmo período do ano passado.

1º de janeiro de 2024: R$ 234 milhões

31 de dezembro de 2024: R$ 69,8 milhões

Além disso, Bap mencionou a dívida líquida do clube, que atualmente é de R$ 346 milhões (anteriormente marcava R$ 48 milhões). O aumento significativo passa pela compra do terreno do Gasômetro (R$ 146 milhões) e pelas contratações de Charly Alcaraz e Gonzalo Plata, que juntas somam R$ 132,5 milhões.

Ainda sobre o valor de caixa, Luiz Eduardo Baptista criticou o fato do Flamengo gastar sem receber, citando a não venda de atletas, principalmente revelados pelo clube, como nos anos anteriores.

Orçamento para 2025

O presidente apresentou a projeção de orçamento para este ano. A conta aponta uma diferença de R$ 55 milhões no valor em comparação com a previsão da gestão anterior. Assim, o número é o de R$ 1,5 bilhão.

Outros assuntos na reunião

Bap também mencionou a estrutura de profissionalização do clube carioca, abordando temas como a Flamengo TV (lançada nesta semana), a gestão do Maracanã e até mesmo o futuro estádio (terreno do Gasômetro).

Próximos encontros

Em abril, conselheiros do Flamengo aprovarão as contas de 2024 e tratarão do novo orçamento para 2025, após análise da diretoria atual.

Para acompanhar as notícias do Flamengo