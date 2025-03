Flamengo anuncia pacotes de transmissão de jogos para o exterior

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (26) que transmitirá os 19 jogos do clube como mandante no Brasileirão para o exterior, por meio da nova plataforma de streaming, "FlamengoTV.live". Torcedores de fora do país poderão contratar pacote com todas as partidas ou fazer compra de jogos avulsos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A assinatura do pacote com os 19 jogos custará US$ 99,90 (aproximadamente R$ 572,00 na cotação atual). Além disso, há a opção de comprar as partidas individualmente, no valor de US$ 14,90 (cerca de R$ 85,00).

— Estima-se que cerca de 5 milhões de brasileiros vivam no exterior. Considerando a proporção de flamenguistas na população brasileira, estamos falando de um público potencial de aproximadamente 900 mil torcedores fora do país — explicou a diretora de Comunicação e Conteúdo do Flamengo, Flávia da Justa.

continua após a publicidade

— E isso sem contar os rubro-negros que estão temporariamente em viagem, seja a trabalho ou lazer, e que agora também terão a opção de adquirir jogos avulsos, o que significa que temos um grande potencial não só para a internalização da marca, como para novas receitas para o clube — completou.

Nova Flamengo TV

No último dia 17, o Flamengo lançou a Flamengo TV. A nova equipe de televisão do clube conta com o narrador João Guilherme, que estava na Paramount+, e a apresentadora Daniela Boaventura, ex-ESPN, que será responsável pelo pré e pós das partidas.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo perde processo milionário em ação contra Paolo Guerrero