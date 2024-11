Entre titulares e reservas, Botafogo trouxe mais de dez jogadores de graça

Prezando por contratações com alto custo benefício, a diretoria do Botafogo serviu como referência para o futebol brasileiro em 2024. Líder do Campeonato Brasileiro desde a 25ª rodada, e ainda no topo após a 33ª, o clube alvinegro achou soluções nas duas janelas de transferência do ano e trouxe diversas peças importantes do seu elenco a custo zero.