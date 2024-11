Zagueiro ex-Botafogo lidera estatísticas e se destaca no clube belga de Textor

Titular em todos os 12 jogos da temporada pelo RWD Molenbeek, o zagueiro brasileiro Sousa, formado nas categorias de base do Botafogo, vive grande fase no clube belga. Até o momento, Sousa é o jogador com o maior número de minutos jogados, somando 1.056 minutos nesta temporada.

Além da excelente marca de minutos jogados, Sousa também lidera a estatística de passes certos da equipe. De acordo com dados do Sofascore, o defensor brasileiro tem uma média de 51,1 passes certos por partida, sendo o principal responsável pelas distribuições de jogo do time. Além disso, Sousa é um dos artilheiros da equipe, com três gols marcados. O jogador comemorou o bom início de temporada com a camisa do clube de Textor.

- Está sendo um início de temporada muito bom, estou muito feliz com o momento que venho vivendo aqui no Molenbeek. Isso é fruto de muito trabalho; tenho me dedicado diariamente, juntamente com os meus companheiros, buscando estar em boa condição física para desempenhar meu papel da melhor forma possível e ajudar o clube a alcançar seus objetivos - afirmou.

Souza, ex-Botafogo, toca a bola em jogo do Molenbeek na Bélgica (Foto: Divulgação)

Além da boa fase individual, Sousa tem visto o Molenbeek brilhar na competição. O time belga é o atual líder da Challenger Pro League, com 23 pontos em dez partidas. O zagueiro avaliou o momento do clube e destacou a intensa disputa pelo acesso à elite do futebol belga.

- Estamos fazendo um bom início de campeonato e somos os líderes, mas temos que manter os pés no chão e continuar trabalhando forte para manter essa boa fase e seguir entre os primeiros. Aqui, os dois primeiros times garantem o acesso direto, então esse é nosso principal objetivo. Depois, pensamos em conquistar o título, que é o nosso segundo objetivo - concluiu.