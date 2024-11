Como a Data Fifa pode afetar o Botafogo no Brasileirão?

Savarino, jogador do Botafogo, comemora gol contra o Vasco. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 11/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Depois do empate em 0 a 0 com o Cuiabá, em casa, o Botafogo vira a página e já pensa no próximo desafio pelo Brasileirão: o Atlético-MG. A importância da partida se torna ainda maior agora, que a distância para o vice-líder caiu para quatro pontos. Porém, Artur Jorge deve ter problemas para escalar a equipe titular para o duelo decisivo.

Isso porque o Glorioso já conta com seis titulares convocados para suas respectivas seleções nesta Data Fifa: Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Savarino (Venezuela), Thiago Almada (Argentina), Bastos (Angola) e Gatito Fernández (Paraguai). Nos últimos compromissos, o Alvinegro foi o clube brasileiro que mais cedeu jogadores às equipes nacionais, com sete representantes.

Porém, dessa vez, o calendário será a pedra no caminho e afetará diretamente o planejamento do clube. O Brasil joga contra o Uruguai na terça-feira, dia 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto Botafogo entra em campo no dia seguinte, dia 20, em Belo Horizonte, na Arena MRV, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo que Luiz Henrique e Igor Jesus atuem pela seleção contra os uruguaios, nada impede que a dupla esteja em campo contra o Galo. Segundo o regulamento da CBF, o tempo mínimo de intervalo entre duas partidas que o atleta poderia atuar é de 66 (sessenta e seis) horas, mas essa regra só se aplica a competições entre clubes. Portanto, os atacantes podem ser relacionados para o confronto.

A decisão será da logística do Botafogo e da comissão técnica de Artur Jorge, levando em conta a importância da partida e o desgaste dos atletas. Mas, é provável que a dupla seja poupada visando os jogos em sequência, incluindo o confronto direto contra o Palmeiras, no dia 26, no Allianz Parque. O Glorioso jogará seis partidas no mês de novembro. Com a antecipação do jogo contra o Verdão, por conta da final da Libertadores, o duelo contra o Vitória também foi antecipado.

Após o empate contra o Cuiabá, Artur Jorge foi perguntado se a comissão técnica tem a intenção de utilizar os atletas convocados no duelo contra o Atlético-MG, e se teria alguma tipo de planejamento especial para tê-los à disposição. Em resposta, o treinador detonou o calendário da Data Fifa, e ponderou que vai depender das suas atuações pelas seleções.

– Me parece um absurdo ter um jogo após as seleções jogarem. Estamos a falar que vamos ter a Seleção Brasileira jogando aqui no Brasil, vamos ter a seleção argentina em Buenos Aires. Temos jogadores espalhados por dentro afora. E com menos de 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente que isto vai ter impacto e influência nas minhas opções para o jogo contra o Atlético-MG. Se todos jogarem pelas suas seleções, fico eu, ficamos nós, fica o Botafogo privado de poder ter os jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para um jogo que vai ser de extrema importância. Estou falando dos últimos cinco jogos de campeonato. Nos cinco últimos jogos, nós conseguimos ter uma equipe que luta por um título privada de jogadores, porque tem jogo de seleção no dia anterior ao seu jogo. Isto, para mim, é um absurdo. Esta é a minha opinião.

Luiz Henrique e Igor Jesus pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/CBF TV)

No mês passado, os atacantes do Glorioso foram os destaques da Amarelinha nas partidas contra Chile e Peru. Tanto Igor Jesus, quanto Luiz Henrique marcaram na vitória de 2 a 1 sobre o Chile. Na goleada de 4 a 0 sobre o Peru, Igor Jesus sofreu o pênalti, convertido por Raphinha, que abriu o placar para o Brasil. Já Luiz Henrique, entrou no segundo tempo para marcar o quarto gol e sacramentar a goleada. A atuação dos jogadores do Botafogo foi elogiada por Dorival Júnior após a partida.

Agora, os jogadores devem se apresentar à equipe de Dorival Júnior nesta segunda-feira (11), para iniciar a preparação para os jogos contra Venezuela e Uruguai. Já Artur Jorge, tem a missão de organizar o time alvinegro, nos próximos 10 dias, para enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileirão, em jogo que antecipará a final da Libertadores, no dia 30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

