Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 11/11/2024 - 13:45 • Rio de Janeiro

Além da vitória sobre o Vasco em clássico na semana passada, pela 32ª rodada do Brasileirão, outro tema virou assunto nos batidores. As diretorias dos clubes negociam para que o Cruz-Maltino possa utilizar o Nilton Santos na próxima temporada, enquanto São Januário estará em obras. Após a partida, John Textor falou sobre as trativas e afirmou que o Botafogo tem a intenção de ajudar. Por isso, o Lance! perguntou a opinião dos torcedores alvinegros sobre essa possibilidade.

A negociação entre os clubes cariocas envolve a venda de Rayan, jovem atacante do Vasco, para o Lyon, da França, time de Textor. Segundo o americano, mesmo que não haja um negócio com o atacante, a tendência do Alvinegro é dar seguimento nas negociações envolvendo o empréstimo do estádio.

– É importante entender que, eu chamo de meu estádio na noite em que perdemos o jogo contra o Palmeiras. Mas não é meu estádio, é o estádio da cidade. Temos que nos ajudar um ao outro. Com o Vasco temos uma relação engraçada, somos rivais, mas eu sinto que há muito respeito entre nossos clubes. Eles têm uma necessidade, nós queremos ajudar, é assim que é no Rio. Se não acontece nada com o jogador, nós ainda vamos tentar ajudar com o estádio. É isso, é o que eu sei.

Como foi a votação?

Em votação no canal de WhatsApp do Lance!, os botafoguenses responderan se são a favor de emprestar o Nilton Santos para o Vasco, independente do avanço das negociações por Rayan. Em votação feita com cerca de 2000 votos, a maioria dos torcedores responderam que não veem problemas em dividir o estádio com o Cruz-Maltino. Na enquete, 68% votaram para emprestar o estádio ao clube vascaíno, e 32% foi contra.

O Botafogo terá cerca de dez dias de descanso, por conta da Data Fifa, e só volta a campo para a partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, na quarta-feira, dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco, joga no dia seguinte (21), contra o Internacional, em São Januário, a partir das 20h (de Brasília).

