Torcida do Botafogo esgota ingressos para a final da Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 14:16 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Botafogo comprou todos os ingressos disponíveis para o setor Centenário do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, onde será disputada a final da Libertadores. A informação foi publicada pelo clube nas redes sociais.

De acordo com o Botafogo, as entradas para os setores mistos seguem à venda no site da Conmebol. No entanto, não há mais ingressos para o setor exclusivo da torcida do Glorioso. A venda começou na última quarta-feira (6), sendo apenas disponibilizada para sócios Camisa 7. Ao público geral, a comercialização seria feita a partir de domingo, caso sobrassem ingressos.

O Glorioso enfrentará o Atlético-MG pelo título continental no dia 30 de novembro, em final inédita da competição. No Brasileirão, o Botafogo segue na liderança da competição, com 67 pontos. O próximo jogo da equipe, válido pela 33ª rodada do campeonato nacional, será contra o Cuiabá, no estádio Nilton Santos, neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília).

