Entenda o impacto da eliminação de Neymar nas relações comerciais do Santos

A eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista deixará o time quase três semanas sem entrar nos gramados. Pelo aspecto técnico, a situação serve, ao menos, para o técnico Pedro Caixinha corrigir os erros a tempo do começo do Brasileirão. Por outro lado, o viés comercial do Peixe será diretamente afetado, principalmente pela "ausência" de Neymar, grande estrela do time, na mídia.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

É certo que o camisa 10 do Santos não deixará de aparecer em notícias, possíveis ações comerciais pessoais ou do clube, mas o atacante se tornou uma peça fundamental para que o Peixe esteja sempre em alta no futebol brasileiro e sua presença em campo ajudou a alavancar a marca alvinegra. Não à toa, o jogo de estreia de Neymar no Brasileirão, até então previsto para o dia 30 de março, diante do Vasco, foi o escolhido pela Record para inaugurar a programação da emissora na competição.

No Paulistão, o duelo contra o Corinthians na semifinal deu à emissora sua maior audiência na competição até aqui. Recordes também foram quebrados na CazéTV, que transmite o estadual no YouTube e esteve presente na apresentação do jogador. Contra o Botafogo-SP, na estreia de Neymar, deu um pico de 3,7 milhões de pessoas simultâneas no canal do streamer Casimiro Miguel.

continua após a publicidade

Neymar não atuou contra o Corinthians na eliminiação do Paulistão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Apesar da presença constante nas redes sociais, a ausência do clube no jogo mais importante do estadual dá menos tempo de tela à equipe. O mercado das TVs abertas ainda carrega um peso importante para a exibição de qualquer marca no mercado do futebol e que agora ganha a companhia dos streamings e canais por assinatura na TV fechada.

A queda nas semis também vai de encontro ao que o próprio Neymar Jr. havia projetado em sua chegada ao clube. Em mais de um momento entre as dezenas de entrevistas que concedeu desde sua chegada, o jogador reiterou que a expectativa era levar o Santos à final e conquistar seu tetracampeonato paulista com a camisa do Peixe. Com um contrato que vai apenas até o meio do ano por enquanto, é nula a possibilidade do craque voltar a erguer a taça pela equipe que o revelou.

continua após a publicidade

➡️ Veja quanto o Santos de Neymar deixa de arrecadar após eliminação

Um dos fatores apontados que pode ter contribuído para a eliminação do Santos é a lesão do jogador, que sentiu um incômodo na coxa e foi poupado da partida na Neo Química Arena. Até a estreia no Campeonato Brasileiro, Neymar pode atuar em dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias, já que está entre os convocados de Dorival Jr. para enfrentar Argentina e Colômbia. A boa forma física do atacante também contribui diretamente para o desempenho positivo do Santos quanto à exibição de sua marca. Quanto menos o camisa 10 entrar em campo, pior em todos os aspectos para o Peixe.

Impacto comercial com a torcida

O retorno de Neymar ao Santos impactou também na relação da própria torcida com o clube. Em ano de retorno à Série A, o santista iniciou o ano desconfiado quanto ao desempenho do time e com a própria motivação de acompanhar o clube na temporada. Ao fim do primeiro mês e da apresentação do atleta, a relação entre as duas parte já ganhava outros contornos.

O resultado foi um crescimento de 52% no número de associados, chegando a quase 76 mil torcedores. Além disso, o preço dos ingressos disparou com a presença de Neymar em campo. O Santos teve alta demanda nas partidas dentro de casa e os bilhetes para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, foram vendidos a partir de R$ 300 a inteira na arquibancada.

As cativas foram comercializadas por R$350,00. Os valores são referentes ao pacote do 'Santos Mais Popular', um plano gratuito, sem prioridade de compra online, disponível no site do Sócio Rei. Os altos valores geraram revolta na Torcida Jovem do Santos, que protestaram contra os preços.

A partida da decisão em casa também adicionaria ao faturamento do Santos mais uma bilheteria de arquibancada lotada na Vila Belmiro. Até as quartas de final, a média de renda nos jogos em casa foi de R$ 666 mil por jogo, o que rendeu R$ 4 milhões no total. No jogo contra o Corinthians, pela regra de divisão de renda da FPF, o Peixe embolsou algo em torno de R$ 1,7 milhão, ainda necessitando aplicar os descontos.