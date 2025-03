Corinthians x Santos: quem fatura mais com patrocínio? Veja valores

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão 2025. Além da rivalidade histórica dentro de campo, os clubes também competem fora das quatro linhas na busca por receitas. Mas qual dos dois fatura mais com patrocínios?



📊 Comparação dos patrocínios: quem arrecada mais?

Os patrocínios são uma das principais fontes de receita para os clubes brasileiros, e Corinthians e Santos possuem acordos milionários com diversas marcas.

⚫ Corinthians

Patrocínio máster: Esportes da Sorte - R$ 103 milhões por ano

⚪ Santos

Patrocínio máster: Blaze - R$ 55 milhões por ano

Em termos de valores absolutos, o Corinthians costuma atrair contratos mais robustos, devido ao seu grande apelo comercial e à visibilidade de sua torcida.

📈 O impacto dos patrocínios nas receitas dos clubes

O Corinthians prevê arrecadar R$ 212 milhões em patrocínios em 2025, o que representaria um recorde na história do clube. No caso do Corinthians, os contratos publicitários representam cerca de 26% do orçamento anual do clube, sendo um pilar fundamental para o orçamento alvinegro.



Já no Santos, esse percentual gira em torno de 19%, refletindo a importância dessas parcerias para o equilíbrio financeiro do Peixe.

💰 Evolução dos patrocínios nos últimos anos

Nos últimos anos, ambos os clubes passaram por mudanças em seus patrocinadores. O Corinthians, por exemplo, assinou um contrato recorde com a Esportes da Sorte em 2024, enquanto o Santos busca novos parceiros para substituir a Blaze a partir de maio deste ano.

Independentemente dos números, a semifinal do Paulistão promete um grande duelo dentro e fora de campo. Quem avança à decisão?