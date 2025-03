Veja quanto o Santos de Neymar deixa de arrecadar após eliminação

Sem Neymar, o Santos caiu para o Corinthians e foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, o que impacta diretamente nas contas do clube, que deixa de arrecadar com uma premiação de título no estadual deste ano. Até aqui o Peixe acumulou valores referentes à classificação da primeira fase, das quartas de final e o valor fixo de R$ 45 milhões repassados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) apenas pela participação no campeonato.

Na fase de grupo, o Santos ficou com R$ 450 mil pela 6ª posição conquistada na campanha geral. Apesar de ter passado na primeira posição do Grupo B com 18 pontos, o alvinegro ficou mais abaixo na tabela de melhores campanhas da primeira fase. Após se classificar no mata-mata, nas quartas de final, o clube embolsou mais R$ 850 mil pela disputa no clássico contra o Corinthians.

Neymar não atuou no jogo de eliminação do Santos no Campeonato Paulista. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Com a derrota, a equipe de Pedro Caixinha não joga a partida decisiva e deixa de disputar, pelo menos, mais R$ 1,65 milhão em premiação. Esse é o valor definido pela FPF para o vice-campeão do estadual neste ano, ou seja, valor mínimo a ser conquistado na decisão. Pelo troféu, a FPF pagará mais R$ 5 milhões.

Ao somar a cota fixa paga pela FPF com a premiação das duas fases, o Santos somou R$ 46,3 milhões em premiação, deixando de arrecadar mais R$ 5 milhões pelo título em potencial. Além disso, é importante considerar a renda média da bilheteria da Vila Belmiro, já que a classificação para a final daria ao Peixe mais um jogo como mandante.

Os preços dos ingressos já havia crescido por conta do "fator Neymar", que valorizou ainda mais os preços das entradas para os jogos em casa, o que deu ao Santos uma renda total até o jogo das quartas de final de R$ 4 milhões, uma média de R$ 666 mil por jogo. Esse valor deixa de entrar pela ausência da equipe na decisão do estadual.

Renda dobrada contra o Corinthians

No duelo de domingo, uma regra da FPF permitiu o Santos faturar com a bilheteria do clássico contra o Corinthians, mesmo que o jogo tenha acontecido na Neo Química Arena, casa do rival. Pelas regras da competição, o jogo de mando único da semifinal teve a renda dividida igualmente entre as duas equipes, já que o Santos não faria jogo em casa.

O acordo, assinado por todos os clubes desde o começo do Paulistão, deu ao Santos algo próximo de R$ 1,7 milhão, 50% dos R$ 3,4 milhões arrecadados pelo Corinthians com a bilheteria da arena. Foram 47.472 torcedores pagantes e um total de pouco mais de 48 mil.