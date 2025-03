Neymar rebate críticas de influenciador do Santos nas redes sociais

Neymar foi ausência na derrota do Santos contra o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, no domingo (9), pela semifinal do Campeonato Paulista. A ausência do atacante foi justificada por um desconforto na coxa. No entanto, após a eliminação, o atacante foi bastante criticado nas redes sociais por torcedores do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O influenciador César Augusto, mais conhecido como Cesinha, torcedor declarado do Santos, foi um dos que atacou o jogador. Em um vídeo postado no Instagram, ele questionou a ausência de Neymar no clássico contra o Corinthians, uma vez que o astro esteve no Carnaval do Rio de Janeiro dias antes do confronto.

- Por que o Neymar não entrou em campo? Vou falar para vocês algo que 80% dos influenciadores santistas não vão ter coragem de falar, porque querem tirar uma foto com ele. E está tudo certo. Eu também sou muito fã do Neymar. Já defendi ele várias vezes, mas estou indignando - iniciou o influenciador.

continua após a publicidade

- Ele saiu de campo machucado contra o RB Bragantino, mas disse que estava tudo bem. Foi curtir o final de semana do Carnaval no Rio de Janeiro. Deu a entender que jogaria o jogo mais importante até agora na temporada. Mas o que aconteceu? Ele não entrou sequer dois minutos em campo - concluiu.

Ao ver a crítica do influenciador nas redes sociais, Neymar se manifestou de forma enérgica. Ele condenou a postura de Cesinha e disparou: "Fica quieto que é melhor, fera".

continua após a publicidade

Neymar rebateu crítica de influenciador nas redes sociais (Foto: Reprodução)

➡️ RMP alfineta Neymar: ‘Lesão não impediu de ir ao Carnaval’

Neymar na Sapucaí

A folia do camisa 10 aconteceu após garantir a classificação do Santos à semifinal do Paulistão. Neymar viajou até o Rio de Janeiro, no último dia 3, para curtir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador era um dos convidados do Camarote Rio.

Antes de comparecer à Sapucaí, Neymar dividiu com seus fãs um momento de recuperação utilizando um método de Cristiano Ronaldo: uma bota da marca Avanutri. Apesar do tratamento, o meia não conseguiu ficar disponível fisicamente para o confronto contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.