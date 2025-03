Record escolhe duelo de gigantes para exibir na primeira rodada do Brasileirão

A Record escolheu o jogo entre Vasco e Santos para abrir o Brasileirão 2025, marcando o retorno da emissora às transmissões do torneio após quase duas décadas. A partida ocorrerá no dia 30 de março, um domingo, às 18h30 (horário de Brasília), com narração de Cléber Machado. Segundo o portal "F5", a partida também será exibida pela Cazé TV, no YouTube.

O anúncio foi feito durante um evento com mais de 100 afiliadas da emissora nesta sexta-feira (28). A escolha do confronto entre Vasco e Santos se baseia no "fator Neymar", visando atrair o público de São Paulo, e na popularidade do Vasco, que possui grande apelo nacional, especialmente no Rio de Janeiro e em capitais do Nordeste.

A Record planeja exibir jogos nas noites de quarta-feira, às 19h30, e aos domingos, às 18h30, priorizando partidas da Liga Forte União. Esta liga inclui times de destaque no cenário nacional, como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, além de clubes de divisões inferiores, como Goiás, Sport, Ceará, representando a diversidade do futebol brasileiro.

Divisão dos direitos de transmissão

O contrato entre a Record e a Liga Forte União, que prevê o pagamento de cerca de R$ 215 milhões anuais pela transmissão de 38 jogos por temporada, inicia em 2025 e vai até o final de 2027. Este acordo sinaliza uma nova fase nas transmissões de futebol no Brasil, que teve a Globo como principal emissora em TV aberta por nove anos. A última vez que a Globo compartilhou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro foi em 2015, com a Band. CazéTV e Prime Video também vão exibir jogos da LFU.