Entenda como se formou o império de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras no domingo (24) e seguirá no cargo até o final de 2027. Única mulher no comando de um grande clube no Brasil, Leila é uma empresária de sucesso e uma das mulheres mais ricas e poderosas do país. O Lance! Biz te explica como ele construiu seu império e chegou a esse posto.

continua após a publicidade

➡️ Leila Pereira revela planos para reforços e comenta renovação de Abel no Palmeiras

Nascida no interior do Rio de Janeiro, Leila Mejdalani Pereira é formada em jornalismo e direito, mas acabou entrando para o mundo dos negócios após conhecer seu marido, o também empresário José Roberto Lamacchia.

Lamacchia é fundador da Crefisa, instituição financeira voltada a empréstimos, e incentivou a chegada dela ao mundo empresarial. Leila se destacou atuando pela empresa e, desde 2008, passou a dividir o comando da Crefisa com o esposo. Ela também é presidente da FAM (Centro Universitário das Américas) e gestora de outras 11 empresas do grupo Crefipar, holding que pertence ao casal.

continua após a publicidade

Recentemente, a mandatária alviverde também abriu a Placar Linhas Aéreas, empresa que trabalha majoritariamente com fretamentos de voos para delegações esportivas. Foi por meio desta empresa que ela adquiriu o famoso "Aeroleila", avião, com valor estimado em 74 milhões de dólares, que ela colocou à disposição do Palmeiras para facilitar a logística de deslocamento da equipe.

Em 2022 e 2023, Leila apareceu na lista da revista "Forbes" entre as dez mulheres mais ricas do país. Sua fortuna é estima da em R$ 8 bilhões.

continua após a publicidade

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Patrocinadora e presidente do Palmeiras

Crefisa e FAM, empresas de Leila Pereira, se tornaram patrocinadoras do Verdão em 2015. Apesar dela seguir no comando do Palmeiras, 2024 deve ser o último ano de suas empresas como patrocinadoras do clube.

Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos por ano do acordo com a Crefisa e a FAM (Faculdade das Américas), podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato. Esse é o mesmo valor aplicado pelas empresas no clube desde 2019 e não sofreu reajuste na renovação do contrato em 2021.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com a saída da Crefisa, a nova patrocinadora máster do clube deve se a casa de apostas Sportingbet. Segundo apuração do Lance!, o acordo já está quase fechado em R$ 100 milhões por temporada, com a possibilidade de bônus por metas esportivas, que podem elevar o montante para até R$ 150 milhões anuais. O contrato entre as partes terá duração de quatro anos.

No Palmeiras, Leila foi eleita conselheira em 2017 e depois reeleita em 2021. No mesmo ano, ela foi eleita a 40ª presidente da história do clube, sendo a primeira mulher. Agora está reeleita para ocupar o posto por mais três anos.